Заниженные зарплаты и молодые коллективы: с какими трудностями сталкиваются работающие пенсионеры

Согласно исследованию, пенсионерам проще всего найти работу в сфере услуг (уборка, уход, консультирование), образовании и науке (репетиторство, преподавание), а также в розничной торговле (консультанты, продавцы).
Открыты двери и в рабочие специальности: дворники, вахтеры, подсобные рабочие.
“Легче всего возрастным соискателям устроиться в торговлю, образование или сферу услуг”, — отмечают исследователи сервиса "Зарплата.ру".
Трудные сферы: IT, финансы и не только
Сложнее всего пенсионерам устроиться в IT и цифровые технологии, финансы и банковское дело, маркетинг и PR, а также общественное питание.
“В IT и финансах шансы значительно ниже”, — подчеркивается в исследовании.
Мотивация и трудности
Основная причина, по которой пенсионеры ищут работу, — это необходимость в дополнительном доходе (67% опрошенных).
Однако, многие стремятся быть полезными (43%) и вести активный образ жизни (35%), чтобы иметь возможность путешествовать и помогать близким.
Несмотря на это, работающие пенсионеры сталкиваются с трудностями: сложности с освоением новых технологий (32%), некомфортная атмосфера в молодых коллективах (30%) и отсутствие авторитета среди коллег (9%).
“Рынок труда пока не готов в полной мере использовать их потенциал”, — заключают эксперты.
Что говорят пенсионеры?
Судя по комментариям пользователей, работу найти трудно, но еще сложнее на ней задержаться.
"Возможно ли удержаться? Силы не те", — жалуются пользователи.
"Где эти предприятия, на которых нам работать до 65?", — вопрошают другие.
Также многие отмечают, что пенсионерам предлагают крайне низкие зарплаты.
"Уборщица, дворник, сторож, вахтер! За полный месяц работы платят, МРОТ, это в лучшем случае, но в основном меньше МРОТ! И это при том, что пенсионеры работают целый месяц полную смену как и молодые работники, смены по 8 и 12 часов!".