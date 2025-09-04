Заниженные зарплаты и молодые коллективы: с какими трудностями сталкиваются работающие пенсионеры

Каждый второй российский пенсионер рассматривает возможность трудоустройства, но сталкивается с рядом преград, таких как низкие зарплаты и ограниченный выбор вакансий.

Согласно исследованию, пенсионерам проще всего найти работу в сфере услуг (уборка, уход, консультирование), образовании и науке (репетиторство, преподавание), а также в розничной торговле (консультанты, продавцы).

Открыты двери и в рабочие специальности: дворники, вахтеры, подсобные рабочие.

“Легче всего возрастным соискателям устроиться в торговлю, образование или сферу услуг”, — отмечают исследователи сервиса "Зарплата.ру".

Трудные сферы: IT, финансы и не только

Сложнее всего пенсионерам устроиться в IT и цифровые технологии, финансы и банковское дело, маркетинг и PR, а также общественное питание.

“В IT и финансах шансы значительно ниже”, — подчеркивается в исследовании.

Мотивация и трудности

Основная причина, по которой пенсионеры ищут работу, — это необходимость в дополнительном доходе (67% опрошенных).

Однако, многие стремятся быть полезными (43%) и вести активный образ жизни (35%), чтобы иметь возможность путешествовать и помогать близким.

Несмотря на это, работающие пенсионеры сталкиваются с трудностями: сложности с освоением новых технологий (32%), некомфортная атмосфера в молодых коллективах (30%) и отсутствие авторитета среди коллег (9%).

“Рынок труда пока не готов в полной мере использовать их потенциал”, — заключают эксперты.

Что говорят пенсионеры?

Судя по комментариям пользователей, работу найти трудно, но еще сложнее на ней задержаться.

"Возможно ли удержаться? Силы не те", — жалуются пользователи.

"Где эти предприятия, на которых нам работать до 65?", — вопрошают другие.

Также многие отмечают, что пенсионерам предлагают крайне низкие зарплаты.