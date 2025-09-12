Двойной размер: как уход за ребенком поможет удвоить пенсионный стаж

В Госдуме предложили считать периоды ухода за каждым ребенком до 1,5 лет не просто календарно, а в двойном размере. Вместо условных полутора лет в стаж будет засчитано три.
Почему это нужно
Сейчас время, которое родители проводят в отпуске по уходу за ребенком, учитывается в трудовом и страховом стаже в обычном режиме — один день отпуска равен одному дню стажа.
Но часто из-за этого родители, особенно многодетные, не набирают необходимый стаж для выхода на пенсию, пишет Газета.ру.
Новый законопроект компенсирует потерянное время и облегчит получение пенсии в будущем.
Ранее Госдума рассматривала предложения давать кредитные каникулы отцам новорожденных и увеличение декретных выплат.