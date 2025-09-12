Городовой / Общество / Двойной размер: как уход за ребенком поможет удвоить пенсионный стаж
Двойной размер: как уход за ребенком поможет удвоить пенсионный стаж

Опубликовано: 12 сентября 2025 14:02
Мать, ребенок
Двойной размер: как уход за ребенком поможет удвоить пенсионный стаж
globallookpress/ Alexander Legky

Родителям в России могут сделать справедливый и более выгодный учет времени во время отпуска по уходу за ребенком.

В Госдуме предложили считать периоды ухода за каждым ребенком до 1,5 лет не просто календарно, а в двойном размере. Вместо условных полутора лет в стаж будет засчитано три.

Почему это нужно

Сейчас время, которое родители проводят в отпуске по уходу за ребенком, учитывается в трудовом и страховом стаже в обычном режиме — один день отпуска равен одному дню стажа.

Но часто из-за этого родители, особенно многодетные, не набирают необходимый стаж для выхода на пенсию, пишет Газета.ру.

Новый законопроект компенсирует потерянное время и облегчит получение пенсии в будущем.

Ранее Госдума рассматривала предложения давать кредитные каникулы отцам новорожденных и увеличение декретных выплат.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
