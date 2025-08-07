Пенсия перестанет существовать: это случится быстрее, чем вы думаете

Пенсионная система строится так: пенсионеры получают выплаты за счет средств, которые накапливаются благодаря работающему населению.
Но что будет, когда пенсионеров станет много, а работающих мало?
Кризис не за горами?
Продолжительность жизни растет, рождаемость падает. Наступит момент, когда придется реформировать пенсионную систему.
Как пояснил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в беседе с RG, правительства будут сдвигать пенсионный возраст все дальше, но это не решит проблему.
Трансформация неизбежна
Вероятно, пенсионная система трансформируется и все больше будет переходить на накопительную систему, когда работающие копят себе на старость. И речь идет не только о России.