Пенсия перестанет существовать: это случится быстрее, чем вы думаете
Пенсия перестанет существовать: это случится быстрее, чем вы думаете

Опубликовано: 7 августа 2025 14:02
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Пенсионная система может трансформироваться в накопительную.

Пенсионная система строится так: пенсионеры получают выплаты за счет средств, которые накапливаются благодаря работающему населению.

Но что будет, когда пенсионеров станет много, а работающих мало?

Кризис не за горами?

Продолжительность жизни растет, рождаемость падает. Наступит момент, когда придется реформировать пенсионную систему.

Как пояснил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в беседе с RG, правительства будут сдвигать пенсионный возраст все дальше, но это не решит проблему.

Трансформация неизбежна

Вероятно, пенсионная система трансформируется и все больше будет переходить на накопительную систему, когда работающие копят себе на старость. И речь идет не только о России.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
