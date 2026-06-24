Пенсию можно увеличить вдвое: россиянам рассказали о законном способе получать намного больше

О способе увеличить выплаты на 40-50% рассказал сенатор и профессор Игорь Мурог. По его словам, государство поощряет граждан, которые продолжают работать и откладывают выход на пенсию.
Как вырастет пенсия при отсрочке
За каждый полный год, в течение которого человек не обращается за назначением страховой пенсии, применяются дополнительные коэффициенты.
Фиксированная выплата увеличивается примерно на 5,6% ежегодно, а индивидуальный пенсионный коэффициент — примерно на 7%.
В результате пятилетняя отсрочка способна увеличить размер будущей пенсии примерно на 40-50%. Если же отложить оформление пенсии на десять лет, выплаты могут вырасти более чем в полтора-два раза.
Но есть важный нюанс
Мурог подчёркивает, что такой вариант подходит далеко не всем.
Чтобы получить ощутимую выгоду, необходимо не только долго работать после достижения пенсионного возраста, но и затем достаточно долго получать увеличенную пенсию.
"Точка безубыточности, когда увеличенная пенсия компенсирует неполученные ранее выплаты, обычно достигается через 4-7 лет после начала получения повышенной пенсии", — рассказал он "Газете.ру".
Наибольшую выгоду от отсрочки могут получить граждане с официальной работой и доходами выше среднего уровня.
Какие ещё есть способы увеличить пенсию
Среди доступных способов увеличить пенсию называют участие в программе долгосрочных сбережений через негосударственные пенсионные фонды, где предусмотрено государственное софинансирование.
Также важно периодически проверять сведения о стаже и пенсионных баллах в Социальном фонде России. Если обнаружатся ошибки, их можно исправить через Госуслуги или отделение фонда.
Если пенсионных баллов или стажа недостаточно, закон позволяет официально приобрести недостающие коэффициенты через добровольные взносы в Социальный фонд.
Кроме того, в страховой стаж засчитываются периоды ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или человеком старше 80 лет. За каждый год такого ухода начисляется 1,8 пенсионного балла.
Ещё один вариант — направить средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии матери.
Ранее мы писали о том, что работающим пенсионерам хотят пересчитать пенсии по-новому.