Пенсию можно увеличить вдвое: россиянам рассказали о законном способе получать намного больше

О способе увеличить выплаты на 40-50% рассказал сенатор и профессор Игорь Мурог. По его словам, государство поощряет граждан, которые продолжают работать и откладывают выход на пенсию.

Как вырастет пенсия при отсрочке

За каждый полный год, в течение которого человек не обращается за назначением страховой пенсии, применяются дополнительные коэффициенты.

Фиксированная выплата увеличивается примерно на 5,6% ежегодно, а индивидуальный пенсионный коэффициент — примерно на 7%.

В результате пятилетняя отсрочка способна увеличить размер будущей пенсии примерно на 40-50%. Если же отложить оформление пенсии на десять лет, выплаты могут вырасти более чем в полтора-два раза.

Но есть важный нюанс

Мурог подчёркивает, что такой вариант подходит далеко не всем.

Чтобы получить ощутимую выгоду, необходимо не только долго работать после достижения пенсионного возраста, но и затем достаточно долго получать увеличенную пенсию.

"Точка безубыточности, когда увеличенная пенсия компенсирует неполученные ранее выплаты, обычно достигается через 4-7 лет после начала получения повышенной пенсии", — рассказал он "Газете.ру".

Наибольшую выгоду от отсрочки могут получить граждане с официальной работой и доходами выше среднего уровня.

Какие ещё есть способы увеличить пенсию

Среди доступных способов увеличить пенсию называют участие в программе долгосрочных сбережений через негосударственные пенсионные фонды, где предусмотрено государственное софинансирование.

Также важно периодически проверять сведения о стаже и пенсионных баллах в Социальном фонде России. Если обнаружатся ошибки, их можно исправить через Госуслуги или отделение фонда.

Если пенсионных баллов или стажа недостаточно, закон позволяет официально приобрести недостающие коэффициенты через добровольные взносы в Социальный фонд.

Кроме того, в страховой стаж засчитываются периоды ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или человеком старше 80 лет. За каждый год такого ухода начисляется 1,8 пенсионного балла.

Ещё один вариант — направить средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии матери.

Ранее мы писали о том, что работающим пенсионерам хотят пересчитать пенсии по-новому.