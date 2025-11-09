Городовой / Город / Перцовая расплата за замечание: в петербургском транспорте пенсионеру распылили «перец» в лицо
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Больше не киснуть: врач раскрыла главные витамины против осенней хандры Город
Не мода, а диагноз: кому красное мясо придётся вычеркнуть из меню, а кому — урезать до минимума Город
Чудо по расписанию: в канун Рождества в Петербург прибудет поезд Деда Мороза — 6 января Город
Как петербуржцам выбрать бесплатный Wi-Fi и можно ли заходить в банк: порой лучше остаться без Сети Общество
Потеплеет — и сразу промочит: Колесов о коротком визите тепла с дождём на предстоящей неделе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Перцовая расплата за замечание: в петербургском транспорте пенсионеру распылили «перец» в лицо

Опубликовано: 9 ноября 2025 22:02
Перцовая расплата за замечание: в петербургском транспорте пенсионеру распылили «перец» в лицо
Перцовая расплата за замечание: в петербургском транспорте пенсионеру распылили «перец» в лицо
Городовой ру

86-летний мужчина пострадал от химического ожога лица и шеи.

В общественном транспорте на улице Типанова в четверг произошёл конфликт между пожилым пассажиром и незнакомцем. Пожилой мужчина обратился с просьбой уступить место другой женщине, однако встретил грубый отказ. Словесный спор завершился тем, что второй пассажир применил средство самообороны — он брызнул пенсионеру в лицо перцовой смесью.

Пострадавший, 86-летний гражданин, получил химический ожог кожи лица и шеи. Правоохранительные органы завели дело по обвинению в умышленном причинении лёгких телесных повреждений. На данный момент ведётся поиск нападавшего, его личность устанавливается.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью