Перцовая расплата за замечание: в петербургском транспорте пенсионеру распылили «перец» в лицо

В общественном транспорте на улице Типанова в четверг произошёл конфликт между пожилым пассажиром и незнакомцем. Пожилой мужчина обратился с просьбой уступить место другой женщине, однако встретил грубый отказ. Словесный спор завершился тем, что второй пассажир применил средство самообороны — он брызнул пенсионеру в лицо перцовой смесью.
Пострадавший, 86-летний гражданин, получил химический ожог кожи лица и шеи. Правоохранительные органы завели дело по обвинению в умышленном причинении лёгких телесных повреждений. На данный момент ведётся поиск нападавшего, его личность устанавливается.