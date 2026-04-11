Перед возвратными заморозками – срочно: 3 правила сохранят сад целым – работает даже при -5°C

Чем обработать проснувшийся сад перед возвратными заморозками

Возвратные заморозки являются главной угрозой для урожая, особенно опасны холодные ночи. Резкое падение температуры может погубить нежные побеги и цветочные почки за несколько часов.

Однако если заранее подготовить огород и деревья, минусовая температура перестает быть катастрофой. Необходимо правильно укрыть растения и вовремя обработать их защитными препаратами.

Как правильно укрыть растения

Между "одеялом" и растением должен оставаться воздух. Нельзя, чтобы ткань или пленка касались листьев и почек. Натяните двойной спанбонд на дуги, сверху накиньте старое одеяло, плед или мешковину. Края прижмите камнями, чтобы не сдул ветер.

Особое внимание уделите гортензиям: у них цветочные почки живут на прошлогодних побегах. Если они замерзнут, цветов не будет. До середины мая держите их под двойным спанбондом и теплым слоем.

Чем нельзя укрывать и почему

Пластиковые бутылки, пластиковые и железные ведра не подходят как самостоятельное укрытие. Под ними растения вымерзают даже при -1 градусе. Их можно использовать только как каркас. То есть внутрь ничего не класть, а сверху обязательно накрыть тканью (мешковина, одеяло).

Чем опрыскать растения до и после заморозков

Укрытие защищает снаружи, а препараты помогают растению изнутри пережить холод. За два дня до заморозков можно обильно опрыскать деревья препаратом "Эпин-Экстра" (3 мл на 10 л воды). Если холода приходят резко, обработайте растения "Фрозером". Раствор работает очень быстро и защищает на несколько дней.

После заморозков не снимайте укрытие сразу, поскольку растения должны оттаять постепенно. Если некоторые листья сильно подмерзли и покрылись инеем, можно полить их холодной водой.

Через 2 дня обработайте растения "Эпином" или "Цирконом". Эти препараты помогают пережить стресс и быстро восстановиться, сообщает садовод из Белоруссии на канале "Маленький сад на краю Вселенной".

