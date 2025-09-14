«Верста коломенская» и шикарная дорога с часами и гранитными столбами: удивительная история русских дорог

Старые верстовые столбы рассказывают нам о том, как росла и менялась наша страна.

Когда говорят о бедах Руси, обычно вспоминают войны, набеги и внутренние распри. Но одна из самых больших проблем — это дороги.

Без хороших трасс ни походы, ни торговля толком не пошли бы. Пусть нам сейчас это кажется очевидным, но еще несколько веков назад дело обстояло иначе.

Князь Владимир и первые дорожные работы

Давно, еще во времена князя Владимира, задумались о путях сообщения. Для походов и управления новыми землями нужны хорошие дороги и мосты, пишет История.рф.

Владимир отдавал приказы строить и укреплять пути, особенно важны были дороги на Новгород — ведь это было тогда одно из главных направлений.

Ярослав Мудрый и «Русская правда»

Дальше — больше. При Ярославе Мудром в 11 веке появился свод законов, известный как «Русская правда». Там были не только правила и наказания, но и раздел с тарифами на дорожные работы.

То есть дорожное строительство и ремонт стали делом государственного значения.

Расширение страны и появление дорожных атласов

С княжескими землями появлялись новые территории — вот почему стали появляться первые дорожные карты и атласные путеводители. Чтобы понимать, как куда ехать, сколько верст до соседнего города.

Верстовые столбы — первые дорожные знаки

В 16 веке на дорогах стали ставить верстовые столбы. «Верста» — это мера длины, примерно 1,067 километра. Столбы показывали, сколько верст осталось до важного пункта.

Такие дороги называли «столбовыми», сообщает сайт Родина. Это была настоящая навигация того времени.

«Верста коломенская» — легенда с мраморными столбами

В 1667 году царь Алексей Михайлович решил обустроить загородную резиденцию в Коломенском. На подъездной дороге к дворцу он повелел поставить не простые, а высокие мраморные верстовые столбы.

Они были около 4 метров, с орлами сверху. Отсюда и пошло выражение «верста коломенская» — про очень высокого человека. Такая «ростовая» метафора живет и сегодня.

Дорога между Москвой и новым Петербургом

С появлением Петербурга при Петре I стала нужна хорошая дорога между двумя столицами. Построили широкую грунтовую дорогу, а через каждую версту установили столбы с указанием расстояний.

Это было уже настоящим шагом к развитию инфраструктуры, пишет kmkds.ru.

Екатерина II и каменные столбы с часами

Екатерина II приказала заменить деревянные столбы каменными, сделанными по одному проекту. Вышло красиво и надежно — столбы из мрамора или гранита, высотой около 6,4 метра, с солнечными часами.

Первые такие поставили на Царскосельской дороге, ведущей в царскую резиденцию. Дорога была роскошной: мраморные столбы, аллеи с деревьями и более тысячи фонарей.

Когда при власти оказался Александр I столбы стали черно-белые, чтобы их лучше было видно.

Судьба верстовых столбов в советское время

В 1937 году в Ленинграде решили снести все верстовые столбы. Считали, что они — признак царизма и самодержавия, особенно всем не нравился двуглавый орел. Но не все столбы удалось уничтожить.

Часть сохранилась и сейчас считается памятниками федерального значения.

Последний столб и Орловские ворота

Один из самых известных и хорошо сохранившихся столбов стоит у Орловских ворот в Пушкине — там, где была конечная точка Царскосельской дороги.

На столбе выбита надпись с расстоянием до Петербурга, а также есть солнечные часы. Сегодня этот столб — не просто дорожный знак, а символ целой эпохи и память о русской истории.