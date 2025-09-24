Лекарство, которое создаст ИИ: когда в России начнется лечение рака вакциной

В России готовы начать лечение пациентов с помощью новой мРНК-вакцины от рака. Она не обычная и подходит не каждому.
Ученые создают ее на основе генетического материала опухоли пациента, анализируют его при помощи искусственного интеллекта и «рисуют» индивидуальный план препарата.
На его основе готовят вакцину, которая поможет иммунной системе более точно и эффективно бороться с раком.
Кому помогут первым?
Люди, страдающие от меланомы, первыми получат лекарство. Это опухоль кожи, которая считается одной из самых агрессивных. Лечение начнется через 1-1,5 месяца.
После меланомы планируют расширить лечение и на другие виды онкологии, сообщает Риа Новости.