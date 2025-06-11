Грибы-мутанты пробивают асфальт и захватывают подвалы: что происходит в Петербурге

В Петербурге и окрестностях наблюдается всплеск активности необычных грибов, которые вызвали переполох среди горожан.

Страшные находки — от гигантских экземпляров, пробивающих асфальт, до жутковатых созданий, напоминающих грибы-захватчики сознания из популярного сериала, — заполонили социальные сети. Что это — предвестник апокалипсиса или просто интересное природное явление?

«Монстр» из подвала: кордицепс в Гатчине?

Самой обсуждаемой находкой стал гриб, обнаруженный в подвале дома под Гатчиной. «Монстра» опубликовали в группе грибников.

Очевидцы предположили, что это нечто напоминающее кордицепс — гриб, захватывающий сознание из сериала «Одни из нас». Этот монст умудрился вырасти между грунтом и зданием, в нише под полом. Зрелище не для слабонервных.

Микологи успокаивают: трутовик лакированный, но необычный

В Микологическом обществе Санкт-Петербурга поспешили успокоить встревоженных горожан. Специалисты сказали, что это гриб трутовик лакированный, занесенный в Красную книгу. Но выглядит он необычно для трутовиков, вероятно, потому, что вырос не в дикой природе, а в нише под полом без доступа света.

Экспонат для музея: редкая находка заинтереcовала ученых

Администрация группы и микологи ищут способы забрать необычный объект, чтобы добавить в коллекцию создаваемого Музея грибов. Редкий экземпляр станет ценным экспонатом и поможет в изучении грибов.

Грибы-гиганты в центре города: пробивают асфальт у «Маяковской»

Также сообщается, что Во дворах рядом со станцией метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге прохожие заметили крупные грибы по 20 сантиметров в диаметре пробили асфальт. Видео появилось в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

«Вчера была удивлена вот таким чудом! Никогда бы не поверила, если бы не увидела своими глазами! Во дворах, недалеко от станции метро «Маяковская», — написала автор ролика Светлана Милованова.

Что это за грибы и почему они такие большие?

По словам очевидцев, грибы выросли за один день. Пользователи соцсети гадают, съедобны ли они, и как им удалось пробиться сквозь асфальт. Этот вопрос остается открытым и требует дальнейшего изучения.

Микологи призывают не трогать грибы и не пытаться их съесть.

Почему грибы мутируют? Возможные причины

Причины появления необычных грибов в Петербурге могут быть разными:

Изменение климата. Глобальное потепление и изменение погодных условий могут способствовать появлению новых видов грибов и изменению внешнего вида уже известных. Климат оказывает влияние на все живые организмы.

Загрязнение окружающей среды. Загрязнение почвы и воздуха может приводить к мутациям у грибов.

Специфические условия произрастания. Необычные условия, такие как отсутствие света или определенный состав почвы, могут влиять на внешний вид грибов. Подвалы и городские дворы — не самая подходящая среда для грибов.

Распространение новых видов. С развитием торговли и туризма новые виды грибов могут попадать в регионы, где они раньше не встречались.

Что делать при встрече с необычным грибом: советы экспертов

При встрече с необычным грибом следует соблюдать несколько простых правил:

Не трогать гриб руками.

Не пытаться его съесть.

Сфотографировать гриб и сообщить о находке в Микологическое общество Санкт-Петербурга.

Не уничтожатьгриб, если он не представляет опасности для окружающих.

Нашествие необычных грибов в Петербурге — это не повод для беспокойства, а возможность узнать больше о мире грибов и их роли в экосистеме. Микологи призывают горожан не паниковать, а с интересом наблюдать за этими удивительными созданиями и сообщать о находках специалистам.