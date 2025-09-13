Неотфильтрованный образ Петербурга: как Апраксин двор сохраняет свою магию

Для Петербурга такие места — это редкость, ведь именно благодаря ему город остается настоящим и живым.

Апраксин двор — это загадка Петербурга. Все о нем слышали, но почти никто туда не ходит. А если и ходит, то предпочитает это не признавать.

А почему так? Потому что вокруг Апрашки ходит множество мифов: тут и криминал, и опасная еда, и старые здания, будто забытые временем. Что это за место на самом деле?

Где находится Апрашка?

Апраксин двор находится совсем рядом с центром Петербурга — всего в десяти минутах пешком от Невского проспекта.

Нужно дойти до Сенной площади, свернуть на Садовую улицу и пройти мимо бесконечных уличных ларьков. Если увидите облезлый забор и старые вывески — значит, вы на месте.

Адрес простой: Садовая, 28. Вот только кажется, что вы попали куда-то не в центр мегаполиса, а в уголок из прошлого века, пишет Петербург Центр.

История в нескольких строках

Апраксин двор имеет долгую историю. В XVIII веке граф Апраксин получил здесь землю, и на ней выросли первые торговые ряды.

В XIX веке это место было одним из самых богатых и известных рынков Петербурга, где торговали мехами, чаем, золотом.

Но в XX веке все изменилось. Революция, национализация, склады. Место постепенно приходило в упадок.

До начала 80-х годов в Апраксином дворе работал единственный в Ленинграде автомагазин. Там можно было купить новую или комиссионную машину, но только «по блату».

В 90-х здесь развернулся хаос с ларьками, сообщает Горбилет. Люди шутили, что рискуешь купить и туберкулез вместе с товаром.

Апрашка сегодня

Сейчас Апраксин двор сильно изменился. Большая часть торговых рядов закрыта, некоторые корпуса опечатаны или продавцы уехали. Но место все еще живет — хотя и в необычном виде.

Там можно встретить старые павильоны с отличными тканями, советские парикмахерские и вывески на узбекском и таджикском языках.

Особенно привлекают внимание архитектурные памятники: красивые арки и уникальные детали зданий, которые пережили многие события и теперь словно замерли в тишине.

Почему люди все еще интересуются Апрашкой?

Апраксин двор — это целая миниатюра Петербурга. Здесь уживаются разные времена и настроения города: роскошь XVIII века, шумные рынки 90-х, и тихие заброшенные углы сегодня.

Тут сосредоточена история, которую не покажут в туристических буклетах. Местные помнят, где был лучший шиномонтаж, и до сих пор приходят кормить котов на лавочке.

Китайская оптовка наверху соседствует с деревянными дверями и облупившимися вывесками. Такая смесь делает Апрашку живым и уникальным уголком Северной столицы.

Что будет с Апраксиным двором?

Власти и инвесторы обещали превратить Апраксин двор в современный культурный и торговый квартал. Многие ожидали, что из Апрашки получится что-то вроде «Новой Голландии».

Однако сейчас идет разговор о том, чтобы продать его по примеру «Крестов». Общественники считают, что продажа комплекса позволит использовать его более эффективно, чем при сдаче в аренду, пишет ДП.

Это место точно нужно сохранить, ведь Апрашка — это место, где встречаются время, история и люди.