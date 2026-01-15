Городовой / Город / Петербург чистит снег на ура: восемь районов на финишной прямой
Опубликовано: 15 января 2026 10:22
 Проверено редакцией
После 15 января начнут выборочно проверять отчёты об уборке на соответствие заявленным результатам.

В восьми районах Санкт-Петербурга работа по устранению последствий снегопадов подходит к завершению. К поставленным администрациями и ведомствами задачам по расчистке приступили седьмого января, зафиксировав все поручения в цифровой системе контроля. Главный акцент в уборке был сделан на обеспечение прохода к парадным, образовательным учреждениям, детским садам, а также на подходы к контейнерным площадкам и движение транспорта во дворах.

Среди первых, кто сообщил о почти полной реализации поставленных задач, оказались Центральный, Курортный, Кировский, Красногвардейский, Кронштадтский, Колпинский и ещё ряд районов. Эта информация пока не окончательна — окончательные данные по всему городу ожидаются до окончания 15 января. После поступления отчётов представители Государственной административно-технической инспекции осуществят выборочную проверку выполнения работ.

Если по итогам инспекции будут обнаружены несоответствия или замечания, планируется проведение профилактических мероприятий. Напомним, что с приходом циклона, получившего название «Фрэнсис», выпало дополнительно примерно 12 сантиметров осадков к уже имевшимся 30–40 сантиметрам снега в городе. Уже несколько дней подряд с улиц Санкт-Петербурга ежедневно вывозят около 4600 самосвалов снега, чтобы обеспечить безопасность и удобство передвижения жителей.

  • За одну смену с городских улиц вывозится около 4600 грузовиков снега.
  • Снегопады добавили за короткое время до 12 см свежего снега к прежним 30–40 см.
  • Почти 100% задач по расчистке выполнены в ряде районов — информация ожидает итоговой проверки.

Юлия Аликова
Город
