Петербург чистит снег на ура: восемь районов на финишной прямой

В восьми районах Санкт-Петербурга работа по устранению последствий снегопадов подходит к завершению. К поставленным администрациями и ведомствами задачам по расчистке приступили седьмого января, зафиксировав все поручения в цифровой системе контроля. Главный акцент в уборке был сделан на обеспечение прохода к парадным, образовательным учреждениям, детским садам, а также на подходы к контейнерным площадкам и движение транспорта во дворах.
Среди первых, кто сообщил о почти полной реализации поставленных задач, оказались Центральный, Курортный, Кировский, Красногвардейский, Кронштадтский, Колпинский и ещё ряд районов. Эта информация пока не окончательна — окончательные данные по всему городу ожидаются до окончания 15 января. После поступления отчётов представители Государственной административно-технической инспекции осуществят выборочную проверку выполнения работ.
Если по итогам инспекции будут обнаружены несоответствия или замечания, планируется проведение профилактических мероприятий. Напомним, что с приходом циклона, получившего название «Фрэнсис», выпало дополнительно примерно 12 сантиметров осадков к уже имевшимся 30–40 сантиметрам снега в городе. Уже несколько дней подряд с улиц Санкт-Петербурга ежедневно вывозят около 4600 самосвалов снега, чтобы обеспечить безопасность и удобство передвижения жителей.
- За одну смену с городских улиц вывозится около 4600 грузовиков снега.
- Снегопады добавили за короткое время до 12 см свежего снега к прежним 30–40 см.
- Почти 100% задач по расчистке выполнены в ряде районов — информация ожидает итоговой проверки.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».