Петербург для жизни: какие районы стоит обходить стороной

Переезд в новый город — это дело ответственное, поэтому важно подготовиться и узнать все плюсы и минусы города-мечты.

Санкт-Петербург — город с особой атмосферой, который многие знают как культурную и романтическую столицу. Но если вы думаете сюда переезжать, то важно учесть, что жизнь в Северной столице — это не сплошной балет и прогулки по набережной с чашечкой кофе, а рутина, пробки и коммунальные заботы.

Так что изучаем советы местных жителей, что бы понять, где действительно комфортно строить быт, какие плюсы и минусы есть у разных частей города и его окрестностей.

Центр города: красота и суета

Центральный район — сердце Петербурга, где сосредоточены главные достопримечательности, музеи, театры и исторические здания. Здесь инфраструктура на высоте: метро, кафе, магазины — все под рукой.

Однако жить в центре — это как быть звездой: вокруг всегда толпа. Туристы, шум, пробки — ваши постоянные спутники. Зеленых зон мало, а цены на жилье кусаются так, что можно подумать, что вы покупаете квартиру вместе с Эрмитажем.

Старые дома с изношенными коммуникациями добавляют остроты ощущениям — коммунальные службы любят сюрпризы, особенно зимой, отмечает автор отзыва.

Адмиралтейский район: промышленность и старина

Если вы мечтаете жить среди заводских труб и заброшенных зданий, то Адмиралтейский — ваш выбор. Старые дома создают довольно хмурую атмосферу.

Приморский район: зелень и транспортные приключения

Приморский — один из самых зеленых районов города, что радует любителей природы. Но с транспортом тут — как в квесте: найти свободное место в автобусе в час пик — это настоящее испытание на ловкость и терпение.

Метро расположено так, что до него иногда проще доплыть на лодке. Плотность населения высокая, поэтому пробки и толпы в транспорте — обычное дело. Зато после работы можно сбежать в парк и вдохнуть свежего воздуха.

Новые районы на окраинах: Шушары, Кудрово, Мурино и Парнас

Если бюджет ограничен, то новые жилые комплексы на окраинах, как подарок с сюрпризом. Шушары — промышленно-транспортный узел с минимальным количеством зелени. Чтобы погулять, придется ехать так далеко, что можно успеть пересмотреть пару сериалов.

Кудрово и Мурино привлекают ценой и новыми квартирами, но здесь много высоток, пробок и проблем с парковками. Поликлиники и школы часто перегружены, а добираться до центра — как в путешествие на край света.

Парнас — район с самой доступной недвижимостью, но с плотностью населения, как в метро в час пик. Зато соседи всегда рядом — буквально на расстоянии вытянутой руки.

Где лучше жить в 2025 году?

Если хотите жить там, где и красиво, и удобно, то обратите внимание на Петроградский, Василеостровский и Приморский районы.

Петроградский — любимец семей и молодых людей, с множеством кафе и парков.

Василеостровский — остров с морским воздухом и исторической атмосферой, но без ценников из центра.

Про Приморский уже отмечали, что — это зеленый и просторный район, но с оговорками по транспорту.