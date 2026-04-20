Петербург догоняет Москву: почему в Северной столице отказываются от наличных денег
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург догоняет Москву: почему в Северной столице отказываются от наличных денег

Опубликовано: 20 апреля 2026 19:46
 Проверено редакцией
Петербург догоняет Москву: почему в Северной столице отказываются от наличных денег
Петербург догоняет Москву: почему в Северной столице отказываются от наличных денег
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
В топ-3 помимо двух столиц вошла Адыгея.

Петербург лидирует в отказе от бумажных денег. В 2025 году город вошел в тройку лучших регионов России. Данные ЦБ подтверждают: люди чаще платят картой или телефоном. Это удобно и быстро.

Кто на первом месте?

Первая тройка — Москва, Петербург и Адыгея. За ними Карелия с Ростовской областью. В топе также Новгородская и Московская области, а также Краснодарский край, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Центрального банка.

Алла Бакина из ЦБ прямо говорит: наличные и карты ещё поживут 5 лет. Но их доля упадёт. Растут «некарточные» способы оплаты — СБП, Мир Пэй, биометрия. К 2030 году безнал может дойти до 90%.

В маленьких городах наличка держится крепче, но и там сдвиги есть.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью