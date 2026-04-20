Петербург догоняет Москву: почему в Северной столице отказываются от наличных денег

Петербург лидирует в отказе от бумажных денег. В 2025 году город вошел в тройку лучших регионов России. Данные ЦБ подтверждают: люди чаще платят картой или телефоном. Это удобно и быстро.
Кто на первом месте?
Первая тройка — Москва, Петербург и Адыгея. За ними Карелия с Ростовской областью. В топе также Новгородская и Московская области, а также Краснодарский край, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Центрального банка.
Алла Бакина из ЦБ прямо говорит: наличные и карты ещё поживут 5 лет. Но их доля упадёт. Растут «некарточные» способы оплаты — СБП, Мир Пэй, биометрия. К 2030 году безнал может дойти до 90%.
В маленьких городах наличка держится крепче, но и там сдвиги есть.