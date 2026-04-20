Яйца по-турецки с овощами и сыром: обычную яичницу после этого рецепта вы больше не захотите

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Ингредиенты:
яйца — 4 шт., сладкий перец — 90 г, лук — 75 г, помидоры — 220 г, сыр — 100 г, петрушка — по желанию, соль — треть ч. л., чёрный перец — треть ч. л., паприка — 1 ч. л.
Приготовление
Сначала отвариваю яйца в кипящей воде около 7 минут, затем быстро охлаждаю и очищаю. Разрезаю каждое яйцо пополам вдоль.
Далее подготавливаю овощи: лук мелко нарезаю, перец режу брусочками, помидоры — кубиками. Сыр натираю на мелкой тёрке, чтобы он быстрее расплавился.
Разогреваю сковороду, добавляю растительное и сливочное масло. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю перец и готовлю ещё пару минут. После этого отправляю в сковороду помидоры, добавляю соль, перец и паприку и тушу всё вместе до мягкости и насыщенного аромата.
На овощную основу выкладываю половинки яиц срезом вниз. Посыпаю зеленью и тёртым сыром.
Накрываю крышкой и готовлю на слабом огне ещё 2-3 минуты, пока сыр полностью не расплавится и не образует аппетитную корочку.
Подаю сразу, прямо со сковороды — с хрустящим хлебом или лепёшками получается особенно вкусно.
Примерное время приготовления: 20 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить баклажаны по-грузински.