Яйца по-турецки с овощами и сыром: обычную яичницу после этого рецепта вы больше не захотите
Яйца по-турецки с овощами и сыром: обычную яичницу после этого рецепта вы больше не захотите

Опубликовано: 20 апреля 2026 20:03
Турецкая кухня славится своими щедрыми и яркими завтраками.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты:

яйца — 4 шт., сладкий перец — 90 г, лук — 75 г, помидоры — 220 г, сыр — 100 г, петрушка — по желанию, соль — треть ч. л., чёрный перец — треть ч. л., паприка — 1 ч. л.

Приготовление

Сначала отвариваю яйца в кипящей воде около 7 минут, затем быстро охлаждаю и очищаю. Разрезаю каждое яйцо пополам вдоль.

Далее подготавливаю овощи: лук мелко нарезаю, перец режу брусочками, помидоры — кубиками. Сыр натираю на мелкой тёрке, чтобы он быстрее расплавился.

Разогреваю сковороду, добавляю растительное и сливочное масло. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю перец и готовлю ещё пару минут. После этого отправляю в сковороду помидоры, добавляю соль, перец и паприку и тушу всё вместе до мягкости и насыщенного аромата.

Яйца по-турецки с овощами и сыром: обычную яичницу после этого рецепта вы больше не захотите - image 1

На овощную основу выкладываю половинки яиц срезом вниз. Посыпаю зеленью и тёртым сыром.

Накрываю крышкой и готовлю на слабом огне ещё 2-3 минуты, пока сыр полностью не расплавится и не образует аппетитную корочку.

Подаю сразу, прямо со сковороды — с хрустящим хлебом или лепёшками получается особенно вкусно.

Примерное время приготовления: 20 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить баклажаны по-грузински.

Полезное
