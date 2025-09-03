Городовой / Город / Петербург на пороге холодов: когда батареи станут теплыми
Петербург на пороге холодов: когда батареи станут теплыми

Опубликовано: 3 сентября 2025 18:29
тепло в домах
Петербург на пороге холодов: когда батареи станут теплыми
globallookpress/Victor Lisitsyn

Власти Петербурга завершили подготовку к новому отопительному сезону, однако точные сроки включения отопления по-прежнему зависят от погоды.

Петербург завершает техническую подготовку к отопительному сезону. Готовность инженерно-энергетического комплекса города составляет 98%, а жилого фонда и социальных объектов — по 95%.

Основным критерием завершения подготовки к сезону является получение паспортов готовности.

Как пишет "Деловой Петербург", потребители должны оформить их до 15 сентября, теплоснабжающие организации — до 1 ноября, а районные администрации — до 20 ноября.

Когда же включат отопление?

Сроки включения отопления в жилых домах зависят от погодных условий. Батареи начнут нагреваться при устойчивом снижении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов (или ниже) в течение пяти дней подряд.

Автор:
Ксения Пронина
Город
