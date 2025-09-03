Петербург на пороге холодов: когда батареи станут теплыми

Петербург завершает техническую подготовку к отопительному сезону. Готовность инженерно-энергетического комплекса города составляет 98%, а жилого фонда и социальных объектов — по 95%.
Основным критерием завершения подготовки к сезону является получение паспортов готовности.
Как пишет "Деловой Петербург", потребители должны оформить их до 15 сентября, теплоснабжающие организации — до 1 ноября, а районные администрации — до 20 ноября.
Когда же включат отопление?
Сроки включения отопления в жилых домах зависят от погодных условий. Батареи начнут нагреваться при устойчивом снижении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов (или ниже) в течение пяти дней подряд.