Петербург идёт на солнечную хитрость: придумали план против дефицита витамина D

Опубликовано: 13 декабря 2025 11:53
В Санкт-Петербурге рассмотрели возможные меры по улучшению обеспечения жителей витамином D.

Проблема нехватки витамина D среди жителей Санкт-Петербурга стала предметом обсуждения между городскими властями и специалистами в области медицины. На экспертном совете в парламенте города речь шла о мерах для улучшения ситуации, которая затрагивает значительную часть населения.

Одним из предложенных решений стало создание предприятия, которое займётся обогащением продуктов питания необходимыми для организма веществами. Предполагается, что в первую очередь будет изменён состав молочных продуктов, поскольку именно они наиболее доступны широкому кругу жителей.

Для воплощения этой инициативы планируется запуск пилотного проекта, который позволит оценить эффективность обогащения пищевых продуктов полезными элементами. Так власти и медицинское сообщество рассчитывают снизить масштабы дефицита так называемого «солнечного витамина» у горожан.

Юлия Аликова
Город
