Январь 2025: магнитные бури и как с ними справиться

В январе 2025 года петербуржцам предстоит не только множество праздничных событий, но и магнитные бури. Солнце, не дожидаясь окончания новогодних каникул, продолжит запускать в сторону Земли собственные фейерверки. И в следующие недели мы переживем целых шесть дней магнитных бурь, которые могут повлиять на наше самочувствие и настроение.

Расписание магнитных бурь:

4 января (суббота): Небольшая буря силой 2 балла — не страшно, но метеозависимым стоит быть внимательными.

5 января (воскресенье): Усиление до 4 баллов — готовьтесь к головным болям, перепадам настроения и усталости.

9 января (четверг): Возвращаемся к 2 баллам, но расслабляться не стоит — будьте внимательны.

10 января (пятница): Новый всплеск до 4 баллов — Солнце решило «отметить» начало рабочей недели.

15 января (среда): 2 балла — под контролем, но не забывайте следить за собой.

16 января (четверг): Завершаем магнитный марафон с бурей в 4 балла. Это сигнал позаботиться о своем самочувствии.

Как пережить магнитные бури?

Пейте больше воды, откажитесь от алкоголя и кофе — они могут усилить неприятные симптомы. Прогулки на свежем воздухе помогут успокоиться и насытиться кислородом. Но не перенапрягайтесь и позвольте себе отдых. Прислушивайтесь к своему организму. При ухудщшении самочувствия сразу обратитесь к врачу.

Помните, что после любой бури всегда появляется ясное небо. С подходом и заботой о себе январские магнитные бури пройдут с минимальными потерями!