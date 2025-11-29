Городовой / Город / Петербург утвердил правила новогодних витрин — не всё, что блестит, разрешено
Петербург утвердил правила новогодних витрин — не всё, что блестит, разрешено

Опубликовано: 29 ноября 2025 16:51
Озеленение и другие решения по оформлению города выполнены в соответствии с новогодним брендбуком и выдержаны в его цветовой гамме.

В Санкт-Петербурге были введены новые стандарты оформления витрин и входных групп к зимним праздникам. Этот вопрос осветил Комитет по градостроительству и архитектуре города. Пресс-служба ведомства отметила, что ранее для украшения фасадов и витрин необходимо было получить задание и после этого согласовать проект с комитетом.

Заместитель председателя КГА Елена Крамскова пояснила, что по результатам анализа оформления в центре было принято решение создать рекомендации и разработать готовые варианты оформления. Она уточнила:

«Мы пришли к выводу, что есть необходимость в разработке рекомендаций и вариантов таких готовых решений, которые можно было бы смело применять без согласования».

Таким образом, предприниматели получают возможность воспользоваться предложенными вариантами без длительных процедур согласования.

В рамках новых стандартов предлагаются решения с элементами озеленения, выполненными в единой цветовой гамме города и сочетающимися с праздничной символикой. Украшения можно комбинировать между собой, чтобы достичь большого разнообразия при сохранении общего стиля. Это особенно упростит задачу владельцам магазинов и кафе.

Технические советы, связанные с крепежом, параметрами декоративных элементов и необходимыми расстояниями, призваны позаботиться о сохранности фасадов зданий и обеспечить возможность беспрепятственной уборки снега. При этом индивидуальные проекты по-прежнему можно реализовать — в этом случае необходимо предварительное согласование с КГА.

Елена Крамскова подчеркнула, что эти рекомендации стали частью целостного подхода к формированию городской среды:

«Мы готовы рассматривать и нестандартные проекты, но помимо креативных идей предлагаем обращать внимание и на цвет фасада, и на окружающую среду, и на способы монтажа».

В ведомстве отметили, что стремятся сохранить гармонию городской архитектуры даже в период новогоднего оформления.

Недавно стало известно, что городская администрация разрешила проведение рождественских ярмарок в Петербурге. Таким образом, подготовка к праздникам ведётся комплексно: формируются стандарты по украшениям и организуются традиционные мероприятия.

