Городовой / Город / Петербург взял высшую награду архитектурного фестиваля «Зодчество‑2025»: кто стал главным лауреатом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Доходный дом стал убыточным для водителей: после обрушения закрыта часть улицы Розенштейна Город
Покупать тыквенный латте в кофейне больше не нужно: рецепт напиток по рецепту шефа Общество
«Запретить нельзя парить»: где поставит запятую Госдума уже в ближайшее время Город
Забытый дворец старшей дочери Николая I: неприукрашенная правда о роскоши, которой не было Город
Не изолятор, а собственная квартира: петербургский суд отправил декана ВШЭ под домашний арест за мошенничество Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Петербург взял высшую награду архитектурного фестиваля «Зодчество‑2025»: кто стал главным лауреатом

Опубликовано: 8 ноября 2025 12:36
Петербург взял высшую награду архитектурного фестиваля «Зодчество‑2025»: кто стал главным лауреатом
Петербург взял высшую награду архитектурного фестиваля «Зодчество‑2025»: кто стал главным лауреатом
Городовой ру

Экспозиция и стенд города были удостоены золотого знака на прошедшем мероприятии.

Санкт-Петербург получил наивысшую оценку на 33-й Международной архитектурной выставке «Зодчество 2025». Золотого знака город был удостоен за оформление и экспозицию в конкурсе «Регионы России» по направлению «Развитие территорий и градостроительные решения». О присуждении награды рассказали в пресс-службе администрации города.

Мероприятие прошло в Москве с 4 по 6 ноября на площадке «Гостиный двор». Жюри фестиваля рассмотрело 450 работ, представленных в разных конкурсных номинациях. Петербургский проект отличился среди других региональных стендов.

Открытый павильон Санкт-Петербурга, оформленный в классических традициях, дополнили декоративные фигуры чаек, символизирующие город. В центре стенда находился Генеральный план, а экспозиция была дополнена редкими картами, иллюстрирующими историю трёх столетий. Новый проект развития, утверждённый в 2024 году, был представлен на интерактивных экранах.

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул преемственность архитектурных традиций и актуальность современных проектов:

«Петербург — город великих зодчих и неповторимых градостроительных шедевров. Современные архитекторы — их достойные наследники, по проектам которых возводятся уютные дома, комфортные школы, детские сады и поликлиники, современные промышленные комплексы и объекты культуры. Создаются новые общественные пространства, которые становятся новыми точками притяжения для жителей и гостей города».

На фестивале старались продемонстрировать Петербург как уникальный пример в мировой практике градостроительства: развитие городской среды здесь сохраняет связь с изначальной идеей создателей. Эту мысль организаторы постарались отразить в каждой детали экспозиции. Современный облик города представлен как логическое продолжение исторических традиций.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью