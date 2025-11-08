Петербург взял высшую награду архитектурного фестиваля «Зодчество‑2025»: кто стал главным лауреатом

Санкт-Петербург получил наивысшую оценку на 33-й Международной архитектурной выставке «Зодчество 2025». Золотого знака город был удостоен за оформление и экспозицию в конкурсе «Регионы России» по направлению «Развитие территорий и градостроительные решения». О присуждении награды рассказали в пресс-службе администрации города.
Мероприятие прошло в Москве с 4 по 6 ноября на площадке «Гостиный двор». Жюри фестиваля рассмотрело 450 работ, представленных в разных конкурсных номинациях. Петербургский проект отличился среди других региональных стендов.
Открытый павильон Санкт-Петербурга, оформленный в классических традициях, дополнили декоративные фигуры чаек, символизирующие город. В центре стенда находился Генеральный план, а экспозиция была дополнена редкими картами, иллюстрирующими историю трёх столетий. Новый проект развития, утверждённый в 2024 году, был представлен на интерактивных экранах.
Губернатор города Александр Беглов подчеркнул преемственность архитектурных традиций и актуальность современных проектов:
«Петербург — город великих зодчих и неповторимых градостроительных шедевров. Современные архитекторы — их достойные наследники, по проектам которых возводятся уютные дома, комфортные школы, детские сады и поликлиники, современные промышленные комплексы и объекты культуры. Создаются новые общественные пространства, которые становятся новыми точками притяжения для жителей и гостей города».
На фестивале старались продемонстрировать Петербург как уникальный пример в мировой практике градостроительства: развитие городской среды здесь сохраняет связь с изначальной идеей создателей. Эту мысль организаторы постарались отразить в каждой детали экспозиции. Современный облик города представлен как логическое продолжение исторических традиций.