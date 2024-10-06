Эксклюзив для петербуржцев: Love Republic выпустил парфюм, который пока продают только в Северной столице

Сеть магазинов женской одежды и аксессуаров Love Republic запустила собственную линию парфюмерии. Первым магазином, где появились новинки, стал торговый центр «Галерея» в Петербурге, сообщает Shopper’s. В ассортименте представлена парфюмерная вода, ароматические свечи и лосьоны для тела.

О том, что Love Republic планирует расширить ассортимент, было объявлено еще в феврале, когда директор бренда Наталья Пилявская рассказала о запуске линии косметической продукции. Продажи, как и планировалось, стартовали во второй половине года. В ближайшее время новая продукция появится на полках всех 157 магазинов Love Republic по России.

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