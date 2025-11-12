Петербургским дворникам назначили невидимого начальника: их работу теперь контролирует искусственный интеллект

По словам Разумишкина, протоколы формируются в автоматическом режиме.

В Санкт-Петербурге наладили новый порядок контроля чистоты улиц с помощью современных цифровых решений. Вице-губернатор Евгений Разумишкин рассказал в интервью 78.ru, что для оценки работы дворников теперь применяют искусственный интеллект.

Он уточнил, что внедрение этой технологии дало заметный результат уже сейчас и позволило избежать ряда спорных ситуаций с собственниками.

В этом году система научилась определять борщевик и фиксировать появление этой опасной для города травы. Руководитель подчеркнул:

«Технологии, которые сейчас применяются ГАТИ по соглашению с Государственной жилищной инспекцией, позволяют полностью исключить человеческий фактор».

Отмечается, что автоматизация процесса не только экономит ресурсы, но и значительно сокращает сроки рассмотрения жалоб.

Новая система охватывает не только контроль за уборкой, но и помогает выявлять ряд других проблем. К ним относятся несанкционированный вывоз мусора, проведение аварийных работ без разрешения, а также случаи, когда благоустройство после работ не было восстановлено.

Все подобные нарушения фиксируются при помощи камер, которыми оснащают машины, курсирующие по заранее составленному маршруту.

Видео с камер передаётся для последующей расшифровки, и на этой основе автоматически формируются протоколы. Инспектор дополнительно перепроверяет полученные материалы, после чего система выставляет замечания всем ответственным автоматически.

По словам Разумишкина, подобные автомобили патрулируют улицы каждый день и помогают поддерживать качество работ на нужном уровне.

На сегодня по улично-дорожной сети Петербурга действует комплекс ГИС ДУС, с помощью которого фиксируют местоположение и работу городской техники.

Свыше 130 тысяч камер помогает следить за порядком, из них около 20 тысяч интегрированы с искусственным интеллектом для анализа качества уборки.