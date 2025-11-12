Петербургским дворникам назначили невидимого начальника: их работу теперь контролирует искусственный интеллект

В Санкт-Петербурге наладили новый порядок контроля чистоты улиц с помощью современных цифровых решений. Вице-губернатор Евгений Разумишкин рассказал в интервью 78.ru, что для оценки работы дворников теперь применяют искусственный интеллект.
Он уточнил, что внедрение этой технологии дало заметный результат уже сейчас и позволило избежать ряда спорных ситуаций с собственниками.
В этом году система научилась определять борщевик и фиксировать появление этой опасной для города травы. Руководитель подчеркнул:
«Технологии, которые сейчас применяются ГАТИ по соглашению с Государственной жилищной инспекцией, позволяют полностью исключить человеческий фактор».
Отмечается, что автоматизация процесса не только экономит ресурсы, но и значительно сокращает сроки рассмотрения жалоб.
Новая система охватывает не только контроль за уборкой, но и помогает выявлять ряд других проблем. К ним относятся несанкционированный вывоз мусора, проведение аварийных работ без разрешения, а также случаи, когда благоустройство после работ не было восстановлено.
Все подобные нарушения фиксируются при помощи камер, которыми оснащают машины, курсирующие по заранее составленному маршруту.
Видео с камер передаётся для последующей расшифровки, и на этой основе автоматически формируются протоколы. Инспектор дополнительно перепроверяет полученные материалы, после чего система выставляет замечания всем ответственным автоматически.
По словам Разумишкина, подобные автомобили патрулируют улицы каждый день и помогают поддерживать качество работ на нужном уровне.
На сегодня по улично-дорожной сети Петербурга действует комплекс ГИС ДУС, с помощью которого фиксируют местоположение и работу городской техники.
Свыше 130 тысяч камер помогает следить за порядком, из них около 20 тысяч интегрированы с искусственным интеллектом для анализа качества уборки.