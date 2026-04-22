Петербургский малый бизнес сжимается: меньше компаний, больше ИП и самозанятых

В Северной столице сократилось число малых и средних предприятий.

В Петербурге средний бизнес сейчас находится в трудном положениим. Формально сектор не обрушился, но внутри него идет заметная перестройка: одни формы бизнеса утверждаются, другие сжимаются.

Что стоит

На заседании правительства Санкт-Петербурга уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Валерий Калугин сообщил, что за 1 квартал этого года в городе число малых предприятий сократилось на 200 до 17 800, а средних предприятий на 10 до 1700.

В начале 2026 года численность субъектов МСП в городе будет оставаться на лидирующих позициях, но прирост шел в основном за счет микробизнеса и частных предпринимателей.

Согласно последним данным, при таком количестве малых и средних предприятий в классическом виде уже начало снижаться.

Это важный сигнал. Получается, что бизнес не исчезает массово, но меняет форму и масштабы. Часть компаний уезжает в более легкой и гибкой форме, часть просто не выдерживает нагрузки.

Почему бизнесу тяжело

Главные определения понятны и без экономических терминов. Это высокие налоги, рост издержек, дорогие кредиты, слабый спрос и подорожание аренды, привлечения и логистики.

Эксперты также отмечают, что предпринимателям стало сложнее работать с данными и планировать на будущее. Когда ставки высоки, покупатели ведут себя осторожнее, даже небольшая ошибка может стать критической.

Что говорят цифры

Есть и тревожные детали. В 2025 году в Петербурге уже отмечают падение оборотов небольших предприятий, а в 2026 году на рынке готового бизнеса стало больше предложений о продаже.