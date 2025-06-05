Петербургский «Медведь»: где в Северной столице найти частицу роскошного ресторана конца XIX века

«Медведь» был местом, где встречалась вся культурная и деловая элита Петербурга.

Ресторан «Медведь» в Петербурге — это настоящая легенда дореволюционной эпохи, место, где переплетались гастрономия, светская жизнь и культурные события.

Его история началась в конце XIX века, когда бельгиец Эрнест Игель открыл заведение в здании на Большой Конюшенной улице. У ресторана был свой символ, который и определял его название.

Всех посетителей на входе в ресторан встречало огромное чучело бурого медведя с серебряным подносом в лапах, который стал настоящей визитной карточкой заведения.

Атмосфера и интерьер

«Медведь» был не просто рестораном, а настоящим дворцом для петербургской элиты. Здесь было два больших зала на 100 и 150 мест, а также около 20–29 отдельных кабинетов для приватных встреч.

Главный зал украшал стеклянный свод — один из первых атриумов в Петербурге, который создавал ощущение зимнего сада с тропическими растениями и мягким светом. Интерьер поражал изяществом: мрамор, бронза, зеркала, роскошные люстры и ковры.

Кухня и напитки

Меню «Медведя» было настоящим праздником для любителей русской кухни. Здесь подавали борщ с говяжьим хвостом, уху из стерляди, расстегаи, заливной язык, рябчиков с трюфелями и осетрину. На десерт гостей угощали суфле д’Орлеан, парфе с пралине и ананасом в шампанском.

Вообще игристому напитку уделялось особое внимание — оно буквально лилось рекой и подавалось со льдом в серебряных кадках, передает сайт Пикабу.

Позже в заведении открылся бар, где петербуржцы впервые попробовали коктейли американского типа с миксами и льдом, что было новинкой для России.

Центр светской жизни

«Медведь» был местом, где встречалась вся культурная и деловая элита Петербурга. Здесь собирались фабриканты, банкиры, артисты, писатели и офицеры. В подвальном этаже устраивались знаменитые «редакционные обеды» газет, на которые приглашали стихами.

В ресторане обсуждали театральные премьеры, биржевые новости и заключали важные сделки. Знаменитые актрисы и артисты устраивали банкеты и прощальные вечера перед дуэлями. Атмосфера была богемной и шумной, а здесь чаевые оставляли не глядя.

Судьба ресторана после революции

После революции 1917 года ресторан «Медведь» закрылся. Его помещения перешли к театральным коллективам, и с 1939 года здесь открылся Ленинградский театр эстрады, который с 1962 года возглавлял легендарный Аркадий Райкин. Таким образом, здание сохранило свою роль культурного центра, но уже в новом формате — советской эстрады и сатиры.

Возрождение

В 2023 году на историческом месте бара «Медведь» открылось новое заведение, которое пытается воссоздать атмосферу дореволюционного коктейльного бара с оригинальными алкогольными миксами и интерьером. Это попытка вернуть дух эпохи в современный Петербург.

Воссозданный «Медведь» занимает лишь небольшую часть своей исторической площади. Можно сказать, что это своего рода «секретный бар» при ресторане и, чтобы в него попасть, нужно постараться.