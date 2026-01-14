Петербургский перекресток-рекордсмен: в десятке самых аварийных по России

Перекрёсток, образованный проспектом Большевиков и улицей Дыбенко, оказался на шестой позиции среди петербургских участков, где наибольшее число дорожно-транспортных происшествий. За 11 лет здесь было зафиксировано 62 аварии. За последние пять лет ежегодно происходило по восемь столкновений.

Среди всех происшествий на этом перекрёстке был зарегистрирован 21 случай, когда пострадали пешеходы. Представители организации «‎СпецДорПроект» сейчас ежедневно занимаются тем, что выявляют такие опасные участки и работают над улучшением безопасности дорожного движения. Ранее подробное внимание уделялось только тем зонам, где отмечали три или более аварии, либо пять и более происшествий разных категорий.

По этим данным, перекрёсток на проспекте Большевиков уступает в списке лишь аналогичным точкам в Саратове, Омске, Челябинске, Воронеже и Уфе. Петербургский участок оказался менее аварийным на их фоне. Однако проблема аварийности здесь продолжает сохраняться.

