Городовой / Город / Петербуржцам сулят индустриальный бум: к 2030‑му — свыше 20 заводов и 50 тысяч рабочих мест
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ни один краб не пострадал: из чего на самом деле создаются крабовые палочки Общество
Лёд под колёсами: Петербург встречает международный турнир по кёрлингу на колясках Город
Заговор императрицы и масонов: пугающая правда о Елагином острове, которую скрывали Город
Петр I против «тесноты»: как указ царя сделал Петербург городом с самыми высокими потолками Город
Парадокс «Нового Дома»: в городе на Неве свыше сотни животных рискуют замерзнуть Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Петербуржцам сулят индустриальный бум: к 2030‑му — свыше 20 заводов и 50 тысяч рабочих мест

Опубликовано: 14 ноября 2025 10:46
Петербуржцам сулят индустриальный бум: к 2030‑му — свыше 20 заводов и 50 тысяч рабочих мест
Петербуржцам сулят индустриальный бум: к 2030‑му — свыше 20 заводов и 50 тысяч рабочих мест
Global Look Press / Serguei Fomine

Власти Санкт-Петербурга планируют создать свыше 50 тысяч новых рабочих мест в городе к 2030 году.

В ближайшие годы в Петербурге появится более 20 новых промышленных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по вопросам промышленности, инноваций и торговли. Реализация этих планов рассчитана до 2030 года.

Такой подход должен обеспечить создание более 50 тысяч вакансий. В дополнение к новым заводам намечено строительство 30 индустриальных и технологических парков, а также двух крупных инновационных долин.

Эти объекты, по мнению представителей городской администрации, позволят сделать промышленную инфраструктуру более современной. Несколько предприятий откроются в рамках партнерства с частными компаниями.

Ожидается, что усилия властей приведут к заметному росту занятости в производственном секторе. Все работы будут идти в течение последующих шести лет.

Город рассчитывает не только увеличить количество рабочих мест, но и повысить технологический уровень своей экономики.

Ранее сообщалось, что намечается запуск автомобильного производства в районе Шушар. Ранее здесь находился завод, принадлежавший иностранному автоконцерну, однако к 2026 году его площадку адаптируют под новые задачи.

Изначально предполагалось, что производство заработает уже к концу нынешнего года, однако сроки были скорректированы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью