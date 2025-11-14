Петербуржцам сулят индустриальный бум: к 2030‑му — свыше 20 заводов и 50 тысяч рабочих мест

В ближайшие годы в Петербурге появится более 20 новых промышленных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по вопросам промышленности, инноваций и торговли. Реализация этих планов рассчитана до 2030 года.
Такой подход должен обеспечить создание более 50 тысяч вакансий. В дополнение к новым заводам намечено строительство 30 индустриальных и технологических парков, а также двух крупных инновационных долин.
Эти объекты, по мнению представителей городской администрации, позволят сделать промышленную инфраструктуру более современной. Несколько предприятий откроются в рамках партнерства с частными компаниями.
Ожидается, что усилия властей приведут к заметному росту занятости в производственном секторе. Все работы будут идти в течение последующих шести лет.
Город рассчитывает не только увеличить количество рабочих мест, но и повысить технологический уровень своей экономики.
Ранее сообщалось, что намечается запуск автомобильного производства в районе Шушар. Ранее здесь находился завод, принадлежавший иностранному автоконцерну, однако к 2026 году его площадку адаптируют под новые задачи.
Изначально предполагалось, что производство заработает уже к концу нынешнего года, однако сроки были скорректированы.