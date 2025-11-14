Петербуржцам теперь не переплатить за парковку: обновлённое приложение шепнёт, на какой улице дешевле

В Санкт-Петербурге усовершенствовали приложение для внесения оплаты на платных городских парковках, сообщает пресс-служба ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
Теперь в электронном сервисе визуально отображается и стоимость услуги, и уровень занятости улиц: зоны окрашены в разные цвета для удобства пользователей.
Например, если участок отмечен красным, час парковки там обойдётся в 360 рублей, а в зелёных зонах – в 100 рублей.
Для того чтобы воспользоваться этой опцией, достаточно обновить приложение, и включить функцию «Индикация стоимости», после чего перекрашенные области появятся на карте при увеличении масштаба.
С 15 октября в центре и ряде центральных районов города были введены разные тарифы для парковки. Это решение направлено на облегчение поиска свободного места для жителей, рациональное распределение машин и уменьшение перегруженности улиц.
Среди задач — сокращение случаев, когда автомобили водят по кольцу в поисках стоянки, и повышение оборачиваемости мест.
В ближайшее время ожидается расширение парковочного пространства: планируется добавить более тысячи новых парковочных мест на платных участках в центре города. Они появятся на 29 новых улицах.