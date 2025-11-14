Городовой / Город / Петербуржцам теперь не переплатить за парковку: обновлённое приложение шепнёт, на какой улице дешевле
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Позволяет сохранить овощи в их первозданном виде»: где хранить корнеплоды, чтобы не испортились Общество
Жизнь на Парнасе: чем на самом деле грозят новостройки на севере Петербурга Город
Ночь в Любашинском саду теперь зеленая: реконструкция освещения завершена Город
Ни один краб не пострадал: из чего на самом деле создаются крабовые палочки Общество
Лёд под колёсами: Петербург встречает международный турнир по кёрлингу на колясках Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Петербуржцам теперь не переплатить за парковку: обновлённое приложение шепнёт, на какой улице дешевле

Опубликовано: 14 ноября 2025 12:43
Петербуржцам теперь не переплатить за парковку: обновлённое приложение шепнёт, на какой улице дешевле
Петербуржцам теперь не переплатить за парковку: обновлённое приложение шепнёт, на какой улице дешевле
Городовой ру

В Санкт-Петербурге появится возможность выбора более доступных по цене парковочных мест.

В Санкт-Петербурге усовершенствовали приложение для внесения оплаты на платных городских парковках, сообщает пресс-служба ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Теперь в электронном сервисе визуально отображается и стоимость услуги, и уровень занятости улиц: зоны окрашены в разные цвета для удобства пользователей.

Например, если участок отмечен красным, час парковки там обойдётся в 360 рублей, а в зелёных зонах – в 100 рублей.

Для того чтобы воспользоваться этой опцией, достаточно обновить приложение, и включить функцию «Индикация стоимости», после чего перекрашенные области появятся на карте при увеличении масштаба.

С 15 октября в центре и ряде центральных районов города были введены разные тарифы для парковки. Это решение направлено на облегчение поиска свободного места для жителей, рациональное распределение машин и уменьшение перегруженности улиц.

Среди задач — сокращение случаев, когда автомобили водят по кольцу в поисках стоянки, и повышение оборачиваемости мест.

В ближайшее время ожидается расширение парковочного пространства: планируется добавить более тысячи новых парковочных мест на платных участках в центре города. Они появятся на 29 новых улицах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью