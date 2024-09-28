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Состояние тяжелое: петербурженка лежит в реанимации после отравления грибами

28 сентября 2024 10:20
Состояние тяжелое: петербурженка лежит в реанимации после отравления грибами
Состояние тяжелое: петербурженка лежит в реанимации после отравления грибами
legion-media

Женщина почувствовала недомогание почти сразу после трапезы.

Врачи НИИ имени Джанелидзе борются за жизнь 55-летней жительницы Курортного района Санкт-Петербурга. Женщину в тяжелом состоянии доставила скорая помощь из Сестрорецка. Сейчас она находится в реанимации.

Предположительно, причиной ее состояния стало отравление грибами. По имеющимся данным, среди съедобных грибов, которыми она решила поужинать, могли оказаться ядовитые. Откуда она их взяла, пока неизвестно, и полиция проводит проверку, пишет «Фонтанка».

Ежегодно десятки россиян получают серьезные отравления после грибного сезона. Не все умеют выбирать безопасные грибы. Ядовитые можно найти как в лесу, так и на стихийных рынках. По виду они порой могут ничем не отличаться от потенциально токсичных.

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Автор:
Ольга Хромова
Город Санкт-ПетербургПроисшествие
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