Петергоф на замке: парки закрыты, но дворцы все равно принимают гостей

23 апреля в Петербурге по-прежнему холодно, сыро и ветрено. Порывы ветра в местах доходят до 18 м/с, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.
Погода быстро меняется
Синоптики предупреждают: в регионе будет переменчивая погода. Температура поднимается и снова падать, а осадки переходят в снег.
Что говорят синоптики
По прогнозу, в Петербурге вечером 23 апреля погода может резко испортиться. С севера идет атмосферный фронт, небо быстро затянет тучами.
Из-за непогоды на весь день закрыты Нижний парк, Верхний сад, Александрия, Ораниенбаум и Большой Меншиковский дворец. В Петергофе при этом открыты Большой Петергофский дворец и музей «Особая кладовая».
Ночью парки с оградой уже закрывали заранее, чтобы не рисковать безопасностью людей. Это логичная мера при таком ветре, когда есть шанс падения деревьев, веток и плохо закрепленных конструкций.
Судя по прогнозам, конец апреля в Петербурге тоже будет непростым. Погода остается капризной, ветреной и холодной, так что расслабляться пока рано.