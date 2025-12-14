Петр I и его «дома для приезжих»: как начиналась история петербургских отелей

История Санкт-Петербурга, города, задуманного как “окно в Европу”, неразрывно связана с развитием гостиничного дела.

Сам Петр I, строя новую столицу по европейским стандартам, понимал, что прибывающим иностранцам необходимо достойное пристанище.

Так, с первых лет существования города появляются “дома для приезжих”, которым уделялось особое внимание.

“Аустерия” и зарождение “гербергов”

Один из первых известных адресов гостиницы — “Аустерия” у Троицкой пристани, открывшаяся, по данным петербургского историка А. И. Богданова, примерно в 1711 году. Это место было удобно расположено для тех, кто прибывал в город по Неве.

В начале XVIII века петербургские гостиницы назывались “гербергами” — от немецкого “Herberge”, означавшего постоялый двор.

Эти заведения часто объединяли функции ночлега и кормёжки, что было особенно актуально для купцов, моряков и путешествующих чиновников.

“Им требовалось не только переночевать, но и плотно поесть, а порой и немного повеселиться”.

К 1724 году в столице насчитывалось 15 таких “гербергов”, ориентированных в основном на зарубежных гостей. К середине XVIII века их число возросло до 25, а в Кронштадте появилось ещё 5.

Особым стимулом для развития гостиничного бизнеса стал указ Екатерины II, который разрешил в этих заведениях подавать кофе, шоколад, вина и даже устанавливать бильярдные столы.

Императрица осознавала важность комфорта для постояльцев:

“довольный постоялец — залог стабильности торговли и государственной репутации”.

Классификация и первый “звёздный” рейтинг

Систематизация гостиничного дела началась в 1779 году с введением разрядного реестра, который делил заведения на классы.

Оплата акциза за каждый разряд побудила владельцев повышать качество обслуживания, чтобы соответствовать своему “звёздному” статусу.

“Гостиница с рестораном, например, относилась к первому разряду, и к ней предъявлялись самые высокие требования”.

От “угловой комнаты” до европейских стандартов

Постояльцам высшего общества предлагались номера “с удобностями”: несколько комнат, персональные слуги, горячие обеды и даже наёмные экипажи.

Такие гостиницы стремились к европейским стандартам, принимая знатных путешественников, дипломатов, купцов первой гильдии и артистов императорских театров.

Однако основную массу обслуживали мелкие трактиры и герберги, где условия были скромнее, но доступнее. Здесь останавливались служащие, мещане, приказчики и офицеры в отставке.

Некоторые заведения сдавали не то что номер, а “угловую комнату”, а порой и просто “угол, в буквальном смысле”.

“Часто в таком «номере» не было ни отдельного окна, ни кровати — всего лишь скамья с соломенным тюфяком и кованым крюком для вещи”.

Имена как ориентиры: “Лондон”, “Любек”, “Неаполь”

Названия гостиниц того времени часто отражали происхождение их владельцев. В XVIII веке в этой сфере преобладали иностранцы — немцы, шведы, голландцы. Поэтому и названия звучали соответственно: “Лондон”, “Шведский трактир”, “Любек”, “Неаполь”.

Позднее, даже когда гостиницы начали открывать русские купцы, традиция называть их в честь зарубежных городов сохранилась, став символом “надёжности, уюта и «заморского лоска»”.

Петербургский колорит: контрасты и постоянные жильцы

К началу XIX века гостиничное дело в Петербурге достигло своего расцвета. В центре города можно было найти отели любого уровня.

Парадоксально, но часто роскошная гостиница соседствовала с откровенно убогим заведением, привлекая при этом свою публику. Столица привлекала людей разного достатка — от провинциальных чиновников до европейских промышленников.

Кроме того, появились и “долгосрочные постояльцы” — те, кто предпочитал жить в гостинице постоянно. Для них это было удобнее и дешевле, чем снимать квартиру, нанимать прислугу и вести собственное хозяйство.

Особенно это касалось неженатых чиновников, одиноких купцов и приезжих инженеров.

Гостиницы Петербурга, как и сам город, отражали его многогранность: интернациональность, разноплановость и социальную контрастность.

Они были не просто местами для ночлега — там заключались сделки, велись переговоры, рождались пьесы, поэты находили вдохновение, а герои отдыхали. Сюда приходили с багажом и уезжали с бесчисленными историями.