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Как выбрать идеальное новогоднее дерево: ель, сосна или пихта?

15 декабря 2024 12:32
Пихта, ель или сосна: жителям Петербурга дали объяснили, какое дерево лучше
Как выбрать идеальное новогоднее дерево: ель, сосна или пихта?
Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Global Look Press

У каждого растения свои плюсы и минусы.

Новогодние базары предлагают широкий выбор праздничных деревьев. Ель, сосна или пихта — каждое из них имеет свои особенности, которые помогут создать атмосферу праздника. Какое дерево лучше выбрать, чтобы оно радовало глаз, аромат и сохраняло свежесть?

Ель обыкновенная — классика новогоднего украшения.

  • В теплой квартире дерево быстро сохнет и начинает осыпаться.
  • Между ветвями часто остаются пустоты, что требует дополнительного декора.
  • Аромат ели менее насыщенный по сравнению с другими хвойными деревьями.

Сосна — отличный выбор для тех, кто ценит практичность:

  • Ее длинные хвоинки и медленное высыхание позволяют дереву долго сохранять свежий вид.
  • Хвойный аромат наполняет воздух фитонцидами, которые не только радуют, но и обеззараживают помещение.

Пихта выделяется среди других хвойных деревьев своими свойствами:

  • Она богата фитонцидами и эфирными маслами, которые создают насыщенный аромат.
  • Такое дерево приносит не только праздничное настроение, но и пользу для здоровья.

Единственный минус — высокая стоимость, из-за чего пихта менее доступна для большинства.

Если хотите, чтобы дерево долго радовало свежестью, выбирайте сосну. Для любителей традиций подойдёт ель, а пихта станет идеальным вариантом для тех, кто готов инвестировать в ее уникальные качества. Пусть ваш выбор сделает Новый год еще ярче и уютнее!

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургСоветы
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