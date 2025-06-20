Пик белых ночей: Петербург в серебристом сиянии — что посмотреть и чем заняться, чтобы не пропустить волшебство

Официальный период белых ночей в Санкт-Петербурге в 2025 году длится с 11 июня по 2 июля. С учетом переходного периода белые ночи продолжаются примерно с 25 мая до 11 июля, а пик этого волшебного времени приходится на 21-22 июня.

В эти дни город преображается, окутываясь серебристым сиянием и даря незабываемые впечатления.

Название «белые ночи» отражает практически дневной уровень освещенности в полночь: небо приобретает серо-голубые или серебристые оттенки, а городские огни смешиваются с естественным светом.

Где еще можно увидеть белые ночи в России?

В России, кроме Санкт-Петербурга, белые ночи можно увидеть в Мурманске, Архангельске, Салехарде, Норильске и на плато Путорана. Но именно в Петербурге белые ночи приобрели особую популярность и стали символом города.

Москва расположена на широте около 55°45′, здесь солнце опускается глубже 6°, поэтому полной «белизны» ночей не бывает — лишь более светлое ночное время с конца мая до начала августа.

Что можно делать в белые ночи в Петербурге?

В это время в Северной столице проходит масса интересных и ярких мероприятий.

Алые паруса: Праздник выпускников и символ надежды

«Алые паруса». Ежегодный праздник выпускников с масштабным музыкальным шоу, проходом брига с алыми парусами по Неве и фейерверком. В 2025 году он состоится 28 июня.

Самое ожидаемое событие белых ночей, которое символизирует начало новой жизни и исполнение желаний.

Разводные мосты: Симфония света и инженерии

Разводные мосты. Дворцовый, Троицкий, Благовещенский и другие мосты разводят почти каждую ночь. Это одно из самых впечатляющих зрелищ города, во время которого звучат мировые шедевры классиков.

Марафон «Белые ночи»: Проверьте свои силы в свете белых ночей

Марафон «Белые ночи». 34-й ежегодный забег пройдет 5 июля. Старт на 10 км назначен на 20:30, на 42,2 км — на 22:00. В этом году участников ждет обновленный маршрут дистанций: от «Газпром Арены» до Дворцовой площади.

Звезды белых ночей: Фестиваль высокого искусства

Как пишет «Газета.Ru», можно сходить на фестиваль «Звезды белых ночей». Международный музыкальный форум в Мариинском театре с оперными и балетными постановками, симфоническими и камерными концертами мировых звезд. В 2025 году он проходит с 22 мая по 3 августа.

Свинг Белой ночи: Джаз под открытым небом

Джазовый фестиваль «Свинг Белой ночи». С 1994 года на площадках Филармонии джазовой музыки исполнители из России и зарубежья дарят импровизации до рассвета. Дата открытия фестиваля в 2025 году еще уточняется.

Лучшие смотровые точки: где увидеть панораму ночного Петербурга

Стрелка Васильевского острова — одновременно видно развод Дворцового и Троицкого мостов.

Набережные Английская и Лейтенанта Шмидта — панорама на Зимний дворец и Неву в сумерках.

Колоннада Исаакиевского собора и Смотровая площадка Смольного собора — потрясающие виды на город.

Белые ночи в Петербурге – это уникальное время, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.