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Пластиковые бутылки берегу как зеницу ока - спасение на даче: все соседи просят научить этому трюку

Опубликовано: 18 июня 2026 13:00
 Проверено редакцией
Пластиковые бутылки берегу как зеницу ока - спасение на даче: все соседи просят научить этому трюку
Пластиковые бутылки берегу как зеницу ока - спасение на даче: все соседи просят научить этому трюку
Городовой ру
Обычная бутылка заменит сразу несколько дачных покупок.

Многие без раздумий выкидывают пластиковые бутылки. А ведь на даче такая тара способна заменить сразу несколько полезных приспособлений.

Горшок для рассады за несколько минут

Понадобится обычная пластиковая бутылка. Её разрезают на три части, а для горшка используют среднюю цилиндрическую секцию.

Заготовку складывают в прямоугольник и несколько раз проводят по линиям сгиба ножницами, чтобы сформировать жёсткие грани. Затем конструкцию разворачивают и снова складывают, создавая четыре прочных ребра.

На каждом ребре снизу делают небольшие надрезы длиной около полутора сантиметров и отгибают получившиеся лепестки наружу. После этого лепестки складывают по принципу картонной коробки, формируя дно. Небольшое отверстие в центре закрывают кусочком пластика, вырезанным из оставшихся частей бутылки.

Что советуют опытные дачники

Перед посадкой желательно сделать в дне несколько дренажных отверстий при помощи шила или нагретого гвоздя. Это позволит лишней влаге уходить и защитит корневую систему от загнивания.

На дно рекомендуется насыпать слой керамзита, мелкого гравия или крупного песка.

Ещё одна полезная идея — автополив из бутылки

Пластиковая бутылка легко превращается в простую систему капельного полива. Для этого в крышке делают несколько маленьких отверстий, наполняют бутылку водой и вкапывают её рядом с растением горлышком вниз.

Вода постепенно просачивается в почву и увлажняет корни. Такой способ особенно выручает в жаркие дни или если нужно уехать на несколько суток.

Ранее мы писали о том, как размножить пеларгонию.

Автор:
Александр Асташкин
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