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Плесень и налет из лотка «стиралки» пропадут без следа: замочите на час в этом составе

Плесень и налет из лотка «стиралки» пропадут без следа: замочите на час в этом составе
Как очистить лоток стиральной машины от налета и плесени

Больше не придется тереть его щеткой.

Как и саму стиральную машинку, лоток для порошка тоже необходимо постоянно очищать. Ведь в нем скапливается налет из остатков средств, а может и вовсе появиться плесень.

Чтобы быстро и без труда убрать даже «столетние» загрязнения, достаточно вынуть деталь и оставить ее в самодельном растворе. Для его приготовления понадобятся два продукта.

В литре горячей воды необходимо соединить по две столовые ложки соды: пищевой и кальцинированной. В этой смеси и нужно на час оставить лоток. Спустя время останется только прополоскать его и поставить чистым на место, пишет автор блога «Хозяйка уюта».

Источник фото: Photo by Pavol Tančibok on Unsplash

Общество Дом Техника Лайфхак
2 января 2024 09:45
Мария Саблина
Мария Саблина
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