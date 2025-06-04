Только три места: Роспотребнадзор назвал водоемы Петербурга, пригодные для купания

Начало лета и пляжного сезона в Санкт-Петербурге омрачено не самыми радостными новостями. Специалисты Роспотребнадзора провели проверку водоемов Северной столицы на наличие бактерий и паразитов, и результаты, к сожалению, оказались неутешительными.

О выводах лабораторных исследований сообщил замначальника отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти Алексей Лукьянченко на пресс-конференции в «Интерфаксе».

48 проб воды: результаты проверок и неутешительный вердикт

В мае было отобрано 48 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Результаты показали, что пока петербуржцам разгуляться особо негде. Вода лишь в трех городских водоемах Петербурга соответствует нормативам, что ставит под вопрос полноценный летний отдых у воды для многих жителей города.

Разрешено купаться: Безымянное озеро, Первый Суздальский и Ольгинский пруд

Так, купаться на данный момент без риска для здоровья можно в Безымянном озере Красносельского района, в Первом Суздальском и в Ольгинском пруду Выборгского района. Остальные водоемы, к сожалению, не прошли проверку на соответствие санитарным нормам.

Это означает, что купание в этих местах может представлять опасность для здоровья, увеличивая риск заражения различными инфекциями и заболеваниями.

24 пляжа под наблюдением: Роспотребнадзор продолжит мониторинг качества воды

Всего в Петербурге насчитывается 24 официальных пляжа. Специалисты Роспотребнадзора традиционно до конца лета будут регулярно следить за качеством воды у зон отдыха.

Это необходимо для обеспечения безопасности жителей и гостей города, желающих провести время у воды.

Регулярный мониторинг позволяет оперативно выявлять нарушения и принимать меры для предотвращения распространения инфекций.

Неблагоприятная тенденция: повторится ли прошлогодний сценарий?

К слову, в прошлом сезоне не раз по итогам проверок в Петербурге не находили ни одного водоема, соответствующего санитарным требованиям. Э

то вызывает опасения, что ситуация может повториться и этим летом. Поэтому важно следить за информацией от Роспотребнадзора и избегать купания в водоёмах, где качество воды не соответствует нормам.

Петербуржцам рекомендуется быть осторожными и внимательными при выборе места для купания.

Лучше всего ориентироваться на официальную информацию от Роспотребнадзора и посещать только те водоемы, которые прошли проверку и признаны безопасными.

Это позволит избежать негативных последствий для здоровья и сделать летний отдых максимально комфортным.