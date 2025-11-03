Городовой / Город / Плюс треть к зарплате: переход на дистанционную работу повышает доход
Опубликовано: 3 ноября 2025 12:00
Согласно опросу, в России удалённо трудятся 13% граждан.

Сотрудники, выполняющие свои обязанности вне офиса, в России в среднем получают больше по сравнению с коллегами, работающими на рабочих местах. Преимущество по зарплате может составлять от 25 до 35 процентов.

К таким выводам пришли в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», сообщают «Известия».

С января по сентябрь 2025 года работодатели предложили 745 тысяч вакансий с возможностью работать дистанционно. По данным площадки для поиска работы hh.ru, это на 17 процентов превосходит показатели за прошлый год.

Генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Алексеева уточнила, что данная тенденция наиболее выражена в области маркетинга и связей с общественностью.

Она отметила, что специалисты, умеющие эффективно трудиться на удалёнке, становятся особенно востребованными.

Согласно исследованиям ВЦИОМ, в настоящее время 13 процентов жителей страны преимущественно трудятся дома.

Автор:
Юлия Аликова
