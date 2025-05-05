По цене свинины на кости: россиян неприятно поразили цены на картошку в «Пятерочке»

Весна радует не только зелёной травкой, но также удивляет ценниками в магазинах. Особенно неприятно поражает стоимость картошки — привычный овощ в этом сезоне оказался почти по цене мяса.

В «Пятёрочке» на прилавках лежит прошлогодняя картошка: клубни потрескавшиеся, с надрезами и признаками хранения. Такая россыпью стоит 109 рублей за килограмм и отмечена жёлтым ценником — мол, скидка.

Рядом в сетках — почти та же самая картошка, чуть дешевле, около 90 рублей за килограмм. Однако на вид — без особых отличий: те же изъяны. Есть и молодая картошка, скорее всего из Египта, тоже по цене 109 рублей за килограмм. Разница лишь в том, что она выглядит свежее.

Но особенно удивляет цена на помытую картошку. В продаже сетка специального картофеля для варки весом 3 килограмма за 359 рублей, или стоимость свинины на кости. То есть килограмм выходит по 120 рублей, отмечает мужчина, устроивший ревизию в магазине. Чуть дороже обойдётся обычная мытая картошка в сетках по 2,5 килограмма за 319 рублей — около 127 рублей за килограмм.

Наблюдения просты: самая дешевая картошка может выйти дороже на практике — из-за большого количества отходов при чистке. А вот аккуратная, мытая картошка в сетках, хоть и кажется дорогой на первый взгляд, оказывается более выгодной по соотношению цена–качество.