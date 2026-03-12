По каким дням летают прямые рейсы из Новокузнецка в Санкт-Петербург?

Прямые рейсы из Новокузнецка в Санкт-Петербург в 2026 году выполняет авиакомпания Nordwind Airlines. Полёты осуществляются по определённым дням недели, а расписание может корректироваться в зависимости от сезона и других факторов.
Расписание рейсов
По данным на март 2026 года, рейсы Nordwind Airlines из Новокузнецка (аэропорт Спиченково, код NOZ) в Санкт-Петербург (аэропорт Пулково, код LED) выполняются:
- По вторникам, четвергам и субботам — рейс в 06:15 по местному времени в Новокузнецке. Время в пути — 5 часов 15 минут.
- По воскресеньям — рейс в 08:50 по местному времени в Новокузнецке. Время в пути также составляет 5 часов 15 минут.
Точное расписание на конкретные даты рекомендуется уточнять на официальном сайте авиакомпании, в онлайн-сервисах бронирования или по телефону аэропорта.