По каким дням летают прямые рейсы из Новокузнецка в Санкт-Петербург?

Опубликовано: 12 марта 2026 10:40
 Проверено редакцией
самолет
Global Look Press/Shatokhina Natalia
Из Новокузнецка в Санкт-Петербург прямые рейсы выполняются четыре раза в неделю.

Прямые рейсы из Новокузнецка в Санкт-Петербург в 2026 году выполняет авиакомпания Nordwind Airlines. Полёты осуществляются по определённым дням недели, а расписание может корректироваться в зависимости от сезона и других факторов.

Расписание рейсов

По данным на март 2026 года, рейсы Nordwind Airlines из Новокузнецка (аэропорт Спиченково, код NOZ) в Санкт-Петербург (аэропорт Пулково, код LED) выполняются:

  • По вторникам, четвергам и субботам — рейс в 06:15 по местному времени в Новокузнецке. Время в пути — 5 часов 15 минут.
  • По воскресеньям — рейс в 08:50 по местному времени в Новокузнецке. Время в пути также составляет 5 часов 15 минут.

Точное расписание на конкретные даты рекомендуется уточнять на официальном сайте авиакомпании, в онлайн-сервисах бронирования или по телефону аэропорта.

Автор:
Пономарева Дарина
