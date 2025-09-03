«Мы стерпели 900 грамм вместо килограмма. Но это…»: какая новинка в российских магазинах возмутила граждан

Известие о том, что популярный шоколадный батончик Twix теперь продается в России в виде одной палочки вместо двух привычных, вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Фотографии «однопалочкового» Twix, опубликованные в Telegram-каналах, вызвали шквал возмущения. Покупатели обвиняют производителя в «экономии на качестве» и обмане.

“Не может быть! Это же крах концепта! Мир уже не будет прежним”, — пишут пользователи.

В народ ушли шутки про «разлученных» Зиту и Гиту, а также про «правые фабрики», которые, видимо, обанкротились.

"Я считаю это первый всадник апокалипсиса…"

“Мы молчали на девятке яиц. Мы держались при пиве 0,45. Мы стерпели 900 грамм вместо килограмма. Но это…”, — возмущаются пользователи.

«Шоколад для нищебродов» или новая доступность?

Некоторые предполагают, что изменение формата призвано сделать продукт более доступным на фоне роста цен.

“А может это у нас деньги закончились? И они такие «ну лаааадно, давайте сделаем по одной палочке для нищебродовов, которые не могут позволить себе две»”, — размышляет один из комментаторов.

Другие, напротив, находят в новом формате плюс:

“А мне кажется, прикольная тема для тех, кто, в принципе, следит за тем, что он ест, но иногда хочется какой-нибудь вредности”.

Разбираемся в фото: мороженое или шоколад?

Впрочем, нашлись и те, кто напомнил, что новость о «разделенном» Twix «гуляет» по сети не первый год. И, как оказалось, на самом деле на фото изображено мороженое, которое всегда имело такую форму.