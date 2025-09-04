Городовой / Город / Возвращение в 90-е: маршрут «Брата» по улицам Санкт-Петербурга
Возвращение в 90-е: маршрут «Брата» по улицам Санкт-Петербурга

Опубликовано: 4 сентября 2025 13:29
Витебский вокзал
Возвращение в 90-е: маршрут «Брата» по улицам Санкт-Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Петербург из фильма «Брат» — это отдельный мир с его улицами, площадями и старинными домами.

Если вы хоть раз смотрели фильм «Брат», то наверняка хорошо помните атмосферу 90-х и улицы Санкт-Петербурга, которые там показывают.

Для многих этот фильм стал настоящей классикой, которую пересматривали не один раз. И сейчас можно пройтись по тем самым местам, где гулял Данила Багров.

Это настоящее путешествие в прошлое и одновременно возможность увидеть город с новой стороны.

С чего открыть маршрут Данилы Багрова?

Путешествие по местам фильма лучше начать с Витебского вокзала на Загородном проспекте. Именно там Данила в фильме приезжает в Петербург. Это место, конечно, изменилось, но архитектура осталась узнаваемой.

Далее стоит пройтись по мосту через Зимнюю канавку на улице Миллионной, 34. Здесь Данила блуждает, пытаясь разобраться в новом для себя городе, пишет kino.mail.ru.

Знакомые места Петербурга из фильма

  • Медный всадник на Сенатской площади. Знаковый памятник Петру я настолько вписан в дух города, что его появление в кадрах фильма — как символ Петербурга.

  • Казанский собор с набережной Грибоедова. Великолепный архитектурный объект, стоящий на фоне города и пленяющий свою окончательность.

  • Троицкий мост — один из местных любимцев, который обязательно стоит увидеть.

  • Васильевский остров и старое лютеранское кладбище, часть Смоленского. В фильме это место, где Данила и немец Гофман говорят о жизни и сложностях большого города.

Сегодня кладбище выглядит еще более обветшалым, словно хранит в себе дух того времени.

Изменения, которые бросаются в глаза

Некоторые места сильно изменились за 20 лет. Например:

  • Андреевский рынок теперь перестроен и представляет собой современный торговый центр, пишет Петербургский странник.

  • Сенной рынок полностью покрылся крышей и стал совсем другим, хотя именно здесь снималась важная сцена см преступления.

  • Некогда активированные дворы и тупики сейчас преобразились, но можно представить, как они выглядели в 90-х.

Конечно почти за 30 лет многое изменилось — налета старой, грубой романтики стало меньше, но дух города и дух фильма никуда не ушли.

Юлия Аликова
