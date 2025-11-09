Городовой / Общество / Почему Баба именно Яга: слово придумали не ради рифмы, есть особый смысл
Почему Баба именно Яга: слово придумали не ради рифмы, есть особый смысл

Опубликовано: 9 ноября 2025 16:30
Баба Яга
Почему Баба именно Яга: слово придумали не ради рифмы, есть особый смысл
Фото: Городовой.ру

Об этом не рассказали ни в одной сказке.

Теперь понятно, почему в русских сказках Баба именно «яга» — слово это куда древнее, чем кажется. Лингвисты связывают его не с образом старой ведьмы, а с праславянским корнем (j)ęga, который имел мрачный смысл.

Из того же корня происходят сербохорватское jeza — «ужас», польское jędza — «злая баба», чешское jezinka — «лесная ведьма». То есть «яга» изначально значила не имя, а существо, внушающее страх.

По данным «Славянских древностей», это слово было связано с образом змей и хтонических существ нижнего мира. Некоторые исследователи, включая В. Я. Петрухина, считали Бабу-ягу воплощением потустороннего пространства: хранительницей порога между живыми и мертвыми.

В народных сказках она и правда нередко выступает хозяйкой змеев или тем лесным духом, которого герой должен преодолеть.

Позже образ смягчился: Яга стала мудрой старухой, помощницей или испытанием на пути героя. Но след древнего смысла остался в её имени — в нём по-прежнему слышен отголосок страха и тайны, от которых когда-то и родилась эта фигура.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
