Почему Баба именно Яга: слово придумали не ради рифмы, есть особый смысл

Теперь понятно, почему в русских сказках Баба именно «яга» — слово это куда древнее, чем кажется. Лингвисты связывают его не с образом старой ведьмы, а с праславянским корнем (j)ęga, который имел мрачный смысл.
Из того же корня происходят сербохорватское jeza — «ужас», польское jędza — «злая баба», чешское jezinka — «лесная ведьма». То есть «яга» изначально значила не имя, а существо, внушающее страх.
По данным «Славянских древностей», это слово было связано с образом змей и хтонических существ нижнего мира. Некоторые исследователи, включая В. Я. Петрухина, считали Бабу-ягу воплощением потустороннего пространства: хранительницей порога между живыми и мертвыми.
В народных сказках она и правда нередко выступает хозяйкой змеев или тем лесным духом, которого герой должен преодолеть.
Позже образ смягчился: Яга стала мудрой старухой, помощницей или испытанием на пути героя. Но след древнего смысла остался в её имени — в нём по-прежнему слышен отголосок страха и тайны, от которых когда-то и родилась эта фигура.