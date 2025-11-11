Городовой / Город / Почему главные мосты Петербурга стали синими?
Почему главные мосты Петербурга стали синими?

Опубликовано: 11 ноября 2025 00:31
Городовой ру

Подсветка стала символом поддержки проекта фонда «Бумажная птица» под названием «Мечты сбываются».

Ночью в Петербурге три известных моста окрасились синим светом. Такой жест посвящён акции фонда «Бумажная птица» и поддержке инициативы «Мечты сбываются». Синий цвет выбрали как символ надежды и единения, сообщает 78.ru.

Организаторы отмечают, что это напоминание о готовности помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Акция приурочена к деятельности благотворительного проекта, который занимается исполнением желаний тяжелобольных детей и молодых людей. За 22 года исполнения мечт удалось воплотить в жизнь 8 015 просьб.

Благодаря этому проекту участники смогли встретиться с уважаемыми людьми, поехать к морю, получить специально оборудованные сенсорные коврики и садовые качели.

Ранее сообщалось, что необычная подсветка на мостах в Петербурге появится сразу на шести объектах.

Автор:
Юлия Аликова
