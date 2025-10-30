Городовой / Город / Почему коммуналка дорожает: Минстрой раскрыл причины повышения тарифов ЖКХ
Почему коммуналка дорожает: Минстрой раскрыл причины повышения тарифов ЖКХ

Опубликовано: 30 октября 2025 16:30
Тарифы повысятся из-за удорожания энергоносителей, услуг подрядчиков, импортных комплектующих и оборудования.

Регулярное повышение платы за коммунальные услуги связано с обновлением и содержанием системы жилищно-коммунального хозяйства, сообщают «Известия».

В Министерстве строительства отмечают, что «планомерная и разумно обоснованная индексация тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для бесперебойного предоставления коммунальных услуг».

Повышение связано не только с поддержанием функционирования, но и с необходимостью проводить работы по ремонту и техническому обновлению.

Депутат Государственной думы Роман Лябихов, занимающий пост первого заместителя председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, объяснил, что увеличение тарифов вызвано удорожанием энергоресурсов, ростом стоимости подрядных работ и цены на импортное оборудование и комплектующие.

К этому добавляется изношенность многих объектов коммунального хозяйства, в некоторых субъектах степень износа достигает от 40 до 80 процентов. Это требует вложений для стабилизации и модернизации.

Индексация размеров коммунальных платежей осуществляется ориентируясь на показатели, закладываемые в прогноз инфляции.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге к 2026 году намечено обустройство трёх новых городских причалов. Такой шаг связан с развитием инфраструктуры города и повышением транспортной доступности.

Автор:
Юлия Аликова
Город
