Почему коммуналка дорожает: Минстрой раскрыл причины повышения тарифов ЖКХ

Регулярное повышение платы за коммунальные услуги связано с обновлением и содержанием системы жилищно-коммунального хозяйства, сообщают «Известия».
В Министерстве строительства отмечают, что «планомерная и разумно обоснованная индексация тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для бесперебойного предоставления коммунальных услуг».
Повышение связано не только с поддержанием функционирования, но и с необходимостью проводить работы по ремонту и техническому обновлению.
Депутат Государственной думы Роман Лябихов, занимающий пост первого заместителя председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, объяснил, что увеличение тарифов вызвано удорожанием энергоресурсов, ростом стоимости подрядных работ и цены на импортное оборудование и комплектующие.
К этому добавляется изношенность многих объектов коммунального хозяйства, в некоторых субъектах степень износа достигает от 40 до 80 процентов. Это требует вложений для стабилизации и модернизации.
Индексация размеров коммунальных платежей осуществляется ориентируясь на показатели, закладываемые в прогноз инфляции.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге к 2026 году намечено обустройство трёх новых городских причалов. Такой шаг связан с развитием инфраструктуры города и повышением транспортной доступности.