Почему летом 3-е и 6-е купе — самые неудачные варианты для путешествия из Петербурга на Юг

По возможности избегайте из в приложении РЖД.

Летняя жара, билеты на поезд куплены, чемоданы собраны — кажется, ничто не может испортить поездку. Но есть детали, о которых задумываются немногие, и именно они способны превратить дорогу на море в настоящий квест на выживание.

Ловушка душного вагона

Главная беда — конструкция вагонов. Третье и шестое купе находятся напротив аварийных выходов. Вместо привычных окон с форточками там установлены глухие стеклопакеты, которые невозможно открыть даже на пару сантиметров.

На бумаге всё логично: в случае ЧП стекло выбивают и выбираются наружу. Но в реальности, особенно летом, пассажиры оказываются в стеклянной камере. Кондиционер спасает не всегда — кто-то экономит электричество, кто-то забывает заправить фреон, а иногда система просто ломается.

В плацкарте — те же грабли

Думать, что проблема касается только купейных вагонов — ошибка. В плацкарте уязвимые места есть тоже. Среди них:

9–12, 21–24, 43, 44, 49 и 50.

Причина та же: глухие окна. Но тут добавляется ещё и открытость пространства — никаких стенок, никакой тишины. Разговоры, звонки, очередь в туалет — всё рядом. И если окна не открываются, поездка превращается в испытание.

Двухэтажные поезда не всегда спасают

Даже современные двухэтажные составы страдают этой проблемой. Например, места с 89 по 92 — те же глухие окна, та же духота. Визуально всё красиво и новое, но в жару ощущение, будто сидишь в запаянной банке.

Кондиционер — не гарантия комфорта

Да, в рекламе пишут: «Во всех вагонах кондиционеры». Но в сезон на южных направлениях запускают дополнительные составы, часто собранные из старых вагонов. В них кондиционеры могут отсутствовать или не работать, особенно во время остановок.

Особенно осторожно стоит относиться к поездам с номерами:

• 151–298 — летние скорые;

• 451–598 — пассажирские без повышенного комфорта.

Если попадёте в такой состав, всё зависит от удачи.

Как избежать проблем

Смотрите значок снежинки рядом с номером вагона — значит, есть кондиционер. Изучайте маркировку: 2Л и 3Л — кондиционеров нет. 2Э, 3Э, 2К, 3К, а также любые вагоны с «Э», «К», «Т» или «Ц» — лучше брать их. Если выбора нет, избегайте 3-го и 6-го купе. Верхняя полка с форточкой иногда куда лучше «стеклянной ловушки».

Хорошие новости

В фирменных поездах стоят централизованные системы кондиционирования: окна там не открываются, но температура регулируется автоматически. Плюс биотуалеты, розетки и даже Wi-Fi — такие составы можно брать без опаски.