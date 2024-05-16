Почему месяц после свадьбы называется «медовым», и откуда пошла эта традиция

Нужно немного знать историю, чтобы ответить на этот вопрос.

Практически каджый хоть раз в жизни слышали о медовом месяце. Но почему эти 30 дней называются именно так, а не сладкими, романтичными или, например, влюбленными? Ответ есть и он довольно-таки простой.

Оказывается, на Руси существовал один обычай. Чтобы быстро зачать ребенка, молодоженам в течение 30 дней давали пить слабоалкогольный напиток из меда со специями. Он благоприятно воздействовал на организм, да еще и морально расслаблял пару. Мед вообще считался целебным продуктом и его очень почитали все без исключения.

Такой прием легкой медовухи помогал паре обрести желанного младенца в самые кратчайшие сроки. Времени для себя, как это принято сейчас, тогда не было. Воспроизвести на свет отпрысков нужно было быстро, чтобы наследники и по дому помогали, и в поле урожай собирали.

Есть версия, что молодоженам обязательно дарили пять или десять килограммов меда на свадьбу, которые они должны были съесть в течение месяца. Благодаря чудодейственным свойствам золотой массы потомство рождалось здоровым и крепким.

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Спасибо Вольтеру

Есть и другая версия происхождения этого словосочетания. Оно взято из книги французского писателя и философа Вольтера под названием «Задиг, или Судьба». Повесть вышла в свет в 1747 году.

Автор пишет такие строки: «Задиг испытал, что первый месяц брака, как он описан в книге Зенд, является медовым месяцем, а второй — полынным месяцем». Уже потом выражение перевели на русский и другие языки и оно стало появляться в лексиконе людей.

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А что в других странах?

По третьей версии все пошло из скандинавских традиций. Во время торжества молодоженам старшие рода давали выпить медовый напиток, который навсегда скрепил бы их узы и любовь. Он действовал как раз на протяжении месяца. Делалось это для того, чтобы мужчина и женщина якобы полюбили партнера. Порой на момент обручения муж и жена видели друг друга впервые.

Но не все, как выяснилось, признают «медовый месяц». У народов, живущих на Северном Кавказе, такого понятия нет вообще. Видимо, сразу после свадьбы супруга начинает сразу же выполнять свои семейные обязательства, так и не успев насладиться послевкусием праздника.

Конечно, традиция пить медовуху после свадьбы до наших дней не сохранилась, но это время молодожены до сих пор называют медовым. Чаще всего влюбленные отправляются в путешествие и наслаждаются отдыхом.

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