В чем причина заразности зевоты: ученые объяснили странный феномен

Феномен заразительности зевоты ученые начали исследовать еще в прошлом веке, но до сих пор единого мнения на этот счет нет. Хотя проводятся все новые массовые эксперименты, где принимают участие добровольцы. "Сеансы" массового зевания выглядят, безусловно, несколько комично. Но помогают понять механизм происхождения такого явления.

Почему-то покашливания или чихание одного человека не вызывает у других желания сделать то же самое. Зевота в основе своей рефлекторна. И чтобы активировать у собеседника такой же рефлекс, достаточно при нем зевнуть. При этом неважно, говорите ли вы по телефону, или же беседуете лично. Даже просто отдаленно услышав, что кто-то на том конце провода зевает, вы непременно последуете его примеру. Не поможет и прикрывание рта ладошкой. Поэкспериментируйте, и убедитель, что феномен работает, даже когда вы зеваете себе в кулак.

Источник фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

В прошлом году специалисты провели масштабное исследование с участием порядка 450 человек в возрасте от 18 до 58 лет. Результаты эксперимента поражают воображение. Каждый участник перед ним в обязательном порядке проходил тестирование на склонность к заболеваниям психопатического спектра. Оказалось, что те, кто набрал больше всего баллов, то есть имеет в анамнезе подобные недуги, совершенно не подвержен заразной зевоте. А вот люди со здоровой психикой не могут устоять, когда видят или слышат зевающих.

Американские ученые связали коллективную зевоту с невербальной коммуникацией, эмпатией. Если люди в присутствии кого-то позволяют себе разинуть рот и сладко зевнуть, значит, они бессознательно доверяют им. И остальные выражают некое "одобрение" в ответ, уже своей зевотой. К слову, версия о неспособности нездоровых людей рефлекторно повторять за зевающими, подтверждается и еще одни исследованием. Дети-аутисты тоже не реагируют на чужие рефлексы. Дело в нарушенных социальных связях.

Источник фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Russian Look/Tatiana Morozova/Globallookpress.com

Однако биологи сделали важное уточнение. Называть психически больным человека, не подверженного зевоте, ни в коем случае нельзя. Здесь надо учитывать и фактор общего состояния организма, в частности, его усталости. Если люди не зевают вслед за остальными, они необязательно психопаты. Возможно, просто еще не успели достаточно устать. Ведь зеваем мы, по большей части, перед сном, после трудного рабочего дня.

Источник фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com