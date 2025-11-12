Почему на Охтинском мысу до сих пор — забор: петербургская битва, которой уже 800 лет

Охтинский мыс — исторический участок земли в Петербурге, вокруг которого уже на протяжении почти восьми столетий не утихают споры.

Эта территория, расположенная в месте слияния рек Охты и Невы, является свидетелем ключевых событий российской истории, от древних поселений до амбициозных градостроительных проектов.

Заря истории: первые поселенцы и торговые пути

Еще в глубокой древности берега Невы населяли восточные славяне. Эта местность всегда играла важную роль как перевалочный пункт в международной торговле.

Немецкие суда прибывали сюда для торговли с новгородцами, которым, в свою очередь, очень нравилась иностранная мебель. Заморские купцы даже имели право рубить «дерево и мачтовый лес» по берегам Невы.

Шведский вызов и русский ответ

Все изменилось в 1240 году, когда шведская, финская и норвежская делегации нарушили границы.

В 1300 году шведы, оценив выгодное торговое положение, основали на Охтинском мысу крепость Ландскрона — «венец, корона земли». Новгородцы, чьи дела с Ганзой только наладились, восприняли это как вызов.

Уже в том же году русские «у ворот шведов поставили огромную букву ‘Т’», а в 1301 году город был сравнен с землей. Ореховский мирный договор 1323 года положил конец конфликту, установив границы.

Русское поселение и шведская крепость

После договора в районе Охты появились русское и ижорское поселения. К 1500 году здесь уже располагались деревни, которые впоследствии преобразовались в городок Невское устье — русский торговый центр.

Однако шведы, уже называвшие это место Ниен, продолжали свои претензии. В 1611 году они захватили мыс и построили крепость Ниеншанц. Вокруг нее образовался город Ниен, ставший центром торговли.

Основными товарами были сырьевые продукты, меха, юфть и текстиль. В 1656 году войска Петра Потемкина вошли в город, но шведы успели сжечь склады.

Реформаторские проекты и Северная война

Шведы, вернувшись, задумали перестроить город. Генерал Эрик Дальберг предложил проект города с регулярной планировкой, включающий ратушу, церковь, рынок и пивоварню. Но этим планам помешала Северная война.

В 1703 году, после взятия Нотебурга, войска Петра I двинулись к Ниену. Царь, выдав себя за Дальберга, проник в город, но был разоблачен. После суточной бомбежки, 1 мая 1703 года, крепость пала, а по приказу Петра была сравнена с землей.

Так началось строительство Петербурга.

От верфи до археологических открытий

Земли вдоль Охты отошли Пороховому заводу, а на мысу расположились ветряные мельницы и питомник. В 1720-х годах здесь появилась Охтинская слобода, заселенная плотниками.

В 1806 году Морское ведомство приобретает земли для новой верфи, которая позднее получила статус адмиралтейства. Здесь строились известные корабли, такие как шлюп «Камчатка» и фрегат «Паллада».

С 1896 по 1912 годы адмиралтейство арендовало акционерное общество «В. Крейтон и Ко», строившее миноносцы и подводные лодки. Верфь, переименованная в «Петрозавод», продолжала строить суда до 1995 года.

В 1911 году был построен Большеохтинский мост, который, несмотря на первоначальную критику, стал символом города.

В 2004 году «Газпром» приобрел территорию мыса для строительства «Охта-центра». Однако археологические работы, начатые еще в 1992 году, выявили уникальные фортификационные сооружения и поселения разных эпох, начиная с позднего неолита.

Это остановило строительство и подарило петербуржцам «на 15 лет вид на прекрасный голубой забор».

Новые проекты и вечные споры

Несмотря на археологические находки, Министерство культуры отказалось поставить Охтинский мыс под охрану.

В 2019 году «Газпром» представил новый проект — современный многофункциональный комплекс с ландшафтным парком. Градозащитники продолжают внимательно следить за ситуацией, и пока будущее Охтинского мыса остается неопределенным.