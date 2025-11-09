Почему некоторые накрывают роутер фольгой: лайфхак может обернуться проблемой

В российских соцсетях хватает народных лайфхаков, но этот вызывает особенно много вопросов: роутер, аккуратно обмотанный фольгой, будто новогодняя запечённая индейка. Выглядит абсурдно, работает плохо, а вредит особо сильно.
Зачем вообще кладут фольгу
Часть пользователей верит, что бытовые электроприборы создают вредное электромагнитное излучение. И роутер, который работает круглосуточно, в их представлении — источник угрозы. Отсюда и идея: накрыть устройство фольгой, чтобы блокировать волны.
Алюминий действительно отражает сигналы — но это единственное, что он делает. Он не «очищает» пространство и не превращает квартиру в стерильную зону. На практике получается обратный эффект.
Чем это заканчивается
Фольга создаёт для роутера тепловой мешок. Устройство и так нагревается при работе, а под металлическим куполом температура растёт вдвое быстрее. Платы перегреваются, антенна теряет мощность, корпус начинает буквально «печь». Итог — зависания, сбои, сокращение срока службы и реальный риск выхода из строя или возгорания со всеми вытекающими.
К тому же, если бы фольга действительно гасила излучение, Wi-Fi просто перестал бы работать. И это лучший индикатор того, что миф о «вредных волнах» — всего лишь миф.
Но провайдеры, конечно, не могут объяснять каждому клиенту, зачем не стоит жарить собственный роутер. Поэтому странная практика живёт — хотя пользы от неё ровно ноль, а вреда предостаточно.