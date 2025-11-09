Почему некоторые накрывают роутер фольгой: лайфхак может обернуться проблемой

Откуда взялся странный «саркофаг» на антенне и что он делает с Wi-Fi.

В российских соцсетях хватает народных лайфхаков, но этот вызывает особенно много вопросов: роутер, аккуратно обмотанный фольгой, будто новогодняя запечённая индейка. Выглядит абсурдно, работает плохо, а вредит особо сильно.

Зачем вообще кладут фольгу

Часть пользователей верит, что бытовые электроприборы создают вредное электромагнитное излучение. И роутер, который работает круглосуточно, в их представлении — источник угрозы. Отсюда и идея: накрыть устройство фольгой, чтобы блокировать волны.

Алюминий действительно отражает сигналы — но это единственное, что он делает. Он не «очищает» пространство и не превращает квартиру в стерильную зону. На практике получается обратный эффект.

Чем это заканчивается

Фольга создаёт для роутера тепловой мешок. Устройство и так нагревается при работе, а под металлическим куполом температура растёт вдвое быстрее. Платы перегреваются, антенна теряет мощность, корпус начинает буквально «печь». Итог — зависания, сбои, сокращение срока службы и реальный риск выхода из строя или возгорания со всеми вытекающими.

К тому же, если бы фольга действительно гасила излучение, Wi-Fi просто перестал бы работать. И это лучший индикатор того, что миф о «вредных волнах» — всего лишь миф.

Но провайдеры, конечно, не могут объяснять каждому клиенту, зачем не стоит жарить собственный роутер. Поэтому странная практика живёт — хотя пользы от неё ровно ноль, а вреда предостаточно.