От молитвы до луковицы под подушкой: как встретить 5 сентября, чтобы Богородица не наказала

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, отмечаемый 28 августа, посвящен одному из важнейших событий православия — переходу Богородицы из земной жизни в вечную. Но 5 сентября — это не конец праздника, а особый день «отдания», или попразднства.
В церковном понимании отдание — это «возвращение», духовное подведение итогов и закрытие торжеств, когда еще продолжаются молитвы и вспомогательные службы.
Что нельзя делать в этот загадочный день
Как пишет "АиФ", в народе 5 сентября оброс множеством запретов, многие из которых кажутся странными, но имеют глубокие корни в верованиях и традициях:
- Не смотреть в глаза черной кошке. Кошек считали посредниками между мирами, и в ночь Отдания они будто видят то, что скрыто от людей. Черная кошка, долго глядя в глаза, могла «увлечь» душу или принести беду.
- Не называть свое имя вслух после захода солнца. Считалось, что имя становится «открытым», и злые силы могут забрать человека. Вместо имени люди использовали местоимения — «я», «мы», чтобы защитить себя.
- Не мыть полы, особенно в центре дома. Дом в этот день «дышит», и вода может «смыть» благодать, оставшуюся после праздника. В лучшем случае пол вытирали сухой тряпкой.
- Не играть в карты, домино и шашки. В эти игры заложено соперничество, а праздник символизирует единство и гармонию души и тела. Соперничество в такой день могло нарушить мир и покой.
- Не сажать растения. Земля и человек в этот период отдыхали, и любые посадки воспринимались как «тревожение покоя». Говорили: «В день Отдания не сажай — не приживется».
Что же можно и нужно делать
По информации ura.news, также есть в этот день и своеобразные обереги, которые защитят.
- Зажечь свечу и поставить ее на подоконник. Свеча в этот день служит символом молитвы и памяти, светом, который привлекает Божью милость. Даже без иконы она несет послание: «Я помню, я верю».
- Положить под подушку луковицу. Этот необычный оберег защищает от «темных снов» и душевной тоски. После ночи луковицу выбрасывали, произнося слова очищения и изгнания болезней.
- Слушать воробьиный песнопев. В этот день птицы, особенно воробьи, поют тихо и умиротворенно, словно молятся. Считалось, что такие звуки приносят благословение и защиту на весь год.
Что стоит помнить
Monastyr-kid сообщает, 5 сентября — день, который объединяет церковное предание и народные суеверия, наполняя конец праздника не только торжественной тишиной, но и загадочной атмосферой.
Как гласят поговорки: «В день Отдания Богородица ходит близко», и с ней лучше не играть в судьбу.
Священники подчеркивают, что главное — уважение и осознанность накануне важных церковных дат. Вера помогает человеку сохранять внутренний покой и находить в традициях силы для жизни.