Почему «Нестле» внезапно исчезает с российских полок по решению Роспотребнадзора

Временное ограничение ввоза ряда детских сухих смесей фирмы «Нестле» установлено на территории России по решению Роспотребнадзора. Как сообщили в ведомстве, причина заключается в вероятном присутствии вредного токсина цереулида.
Под временный запрет попали быстрорастворимые молочные, кисломолочные, безлактозные, а также аминокислотные лечебно-диетические смеси под следующими названиями: NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, Nestogen Комфорт и Алфаре Амино. Ограничение распространяется на продукты, изготовленные в период с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.
Сообщается, что токсин был обнаружен в сырье, поступившем от стороннего поставщика. После употребления этих смесей возможно развитие симптомов, напоминающих пищевое отравление: рвота или понос могут проявиться в течение 6 часов. Кроме этого, возможны аллергические реакции на белки коровьего молока.
Отдельно указывается, что данная категория товаров не включена в перечень продукции, для которой в России обязательна маркировка.
В социальных сетях в последние дни также обсуждалась информация о выявлении летучих органических соединений в напитке Aloe Vera.
