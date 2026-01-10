Городовой / Город / Почему «Нестле» внезапно исчезает с российских полок по решению Роспотребнадзора
Почему «Нестле» внезапно исчезает с российских полок по решению Роспотребнадзора

Опубликовано: 10 января 2026 20:17
 Проверено редакцией
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

В одной из партий продукции специалисты выявили присутствие опасного токсина.

Временное ограничение ввоза ряда детских сухих смесей фирмы «Нестле» установлено на территории России по решению Роспотребнадзора. Как сообщили в ведомстве, причина заключается в вероятном присутствии вредного токсина цереулида.

Под временный запрет попали быстрорастворимые молочные, кисломолочные, безлактозные, а также аминокислотные лечебно-диетические смеси под следующими названиями: NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, Nestogen Комфорт и Алфаре Амино. Ограничение распространяется на продукты, изготовленные в период с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.

Сообщается, что токсин был обнаружен в сырье, поступившем от стороннего поставщика. После употребления этих смесей возможно развитие симптомов, напоминающих пищевое отравление: рвота или понос могут проявиться в течение 6 часов. Кроме этого, возможны аллергические реакции на белки коровьего молока.

Отдельно указывается, что данная категория товаров не включена в перечень продукции, для которой в России обязательна маркировка.

В социальных сетях в последние дни также обсуждалась информация о выявлении летучих органических соединений в напитке Aloe Vera.

Автор:
Юлия Аликова
Город
