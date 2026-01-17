Почему откладывать прощание с ёлкой опаснее, чем кажется: неожиданные последствия праздничной лени

Медицинский специалист Вера Серёжина предупреждает: если в комнате долго стоит новогодняя ель, это может спровоцировать аллергию у людей, склонных к таким реакциям. Об этом она сообщила в беседе с журналистами, уточнив, что проблема касается как живых, так и искусственных деревьев. В первую очередь внимание уделено тому, что ключевой риск связан не с происхождением дерева, а с условиями его содержания.

Серёжина поясняет, что срубленная ель вскоре после установки в квартире перестаёт быть живым растением. В древесине начинают развиваться микроорганизмы — бактерии и грибы, особенно если растение стоит во влажной среде для того, чтобы как можно дольше оставаться зелёным. Подобная обстановка становится идеальной для размножения микрофлоры, из-за чего дерево может быть опасным для людей с чувствительными дыхательными путями.

Медик советует не оставлять срубленную ель в доме дольше, чем на одну-две недели. По её словам, затяжное нахождение дерева в помещении увеличивает вероятность появления симптомов аллергии. К таким проявлениям относятся заложенность носа, першение в горле, затруднение дыхания и слезотечение.

Что касается искусственных елей, врач отмечает, что многие считают их безопаснее, однако это не совсем так. Она рекомендует тщательно промывать искусственное дерево до и после праздников, поскольку его поверхность быстро собирает бытовую пыль. Если пренебречь этим, риск аллергических симптомов также возрастает.

Серёжина подчёркивает признаки, при которых стоит немедленно убрать ель из квартиры:

появление ощущения духоты;

заложенность носа;

осиплость голоса;

слезотечение.

«Если вы заметили подобные симптомы, лучше отказаться от новогоднего дерева сразу», — подчёркивает специалист.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».